본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

주광덕 남양주시장, 별내동 ‘제1기 환경아카데미’ 현장서 시민과 소통

이종구기자

입력2026.02.19 16:16

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

남양주시 별내동, 환경아카데미 열기 가득

경기 남양주시는 19일 별내동 주민자치센터에서 '제1기 환경아카데미' 수강생을 격려하고 환경교육 활성화를 위한 소통의 시간을 가졌다고 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 19일 별내동 주민자치센터에서 '제1기 환경아카데미' 수강생을 격려하고 있다. 남양주시 제공

주광덕 남양주시장이 19일 별내동 주민자치센터에서 '제1기 환경아카데미' 수강생을 격려하고 있다. 남양주시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 자리는 환경아카데미 1기 수강생 40여 명의 참여와 실천 의지를 격려하고 환경 의식을 높이기 위해 마련됐다. 현장은 수강생들의 뜨거운 열기 속에 진행됐다.


이날 참석자들은 '중력, 관절구조는 기능을 지배'를 주제로 한 강의를 수강했다. 이후 현장을 찾은 주광덕 남양주시장은 수강생들과 인사를 나누고 별내동 환경아카데미 운영 방향에 대한 의견을 나눴다.

주 시장은 시민들이 자발적으로 환경교육에 참여하고 실천하는 모습에 깊이 공감하며 감사의 뜻을 전했다.


주광덕 시장은 "주민들의 뜨거운 열정이 별내동을 친환경 도시로 성장시키는 힘"이라며 "살다 보면 마음이 무뎌질 때가 있지만 환경 교육은 우리 삶에 활력을 안겨주는 소중한 계기"라고 말했다. 이어 "시도 환경 교육 지원에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 19일 별내동 주민자치센터에서 '제1기 환경아카데미' 수강생을 격려하고 있다. 남양주시 제공

주광덕 남양주시장이 19일 별내동 주민자치센터에서 '제1기 환경아카데미' 수강생을 격려하고 있다. 남양주시 제공

원본보기 아이콘

한 수강생은 "건강과 환경을 함께 배우는 강의가 매우 유익했고, 특히 시장님께서 직접 방문해 격려해 주셔서 큰 힘이 됐다"며 "별내동 주민으로서 지역에 대한 애정과 소속감을 느낄 수 있는 뜻깊은 시간이었다"고 소감을 전했다.


한편, 별내동 제1기 환경아카데미는 지난 5일 '건강과 의학'을 주제로 첫 강연을 시작했다. 교육은 매주 목요일 9시 20분부터 10시 50분까지 총 4회에 걸쳐 운영한다.




남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'중국 이 정도였나' 15초 영상에 전세계 충격…뒤뚱거리던 로봇도 공중제비 '중국 이 정도였나' 15초 영상에 전세계 충격…뒤... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"100억 아파트 금수저?" 최가온 축하 현수막, 하루 만에 사라진 이유 보니

"옷차림 너무 민망" 출입 제지 당한 여성들, 패륜 발언까지…푸껫 사원 논란

'1박 170만원' 초호화 호텔도 헐값에 예약 가능?…결제시스템 해킹한 스페인 남성

순직 소방관 사주가 예능 소재?…'운명전쟁49' 측 "유족 동의 받았다"

금메달 레이스만큼 뜨거운 '환호'…경기 난입한 깜짝 주자의 정체

심근경색 온 운전자 대신 달렸다…자율주행의 기적

네이버페이, '결제오류' 복구 중…"외부요인·시스템 위규사항 無"

새로운 이슈 보기