[속보]“비상계엄 선포로 재판부가 산정할 수 없는 사회적비용 초래”
2026년 02월 19일(목)
인천공항서 '50만원' 날리고 펑펑 운 외국인…이제 일본까지 합류
'중국 이 정도였나' 15초 영상에 전세계 충격…뒤뚱거리던 로봇도 공중제비
3m 간격으로 '임대문의'…"20년 장사 접었다" 성수동 뜨자 건대 상권 '폭삭'
"100억 아파트 금수저?" 최가온 축하 현수막, 하루 만에 사라진 이유 보니
"옷차림 너무 민망" 출입 제지 당한 여성들, 패륜 발언까지…푸껫 사원 논란
'1박 170만원' 초호화 호텔도 헐값에 예약 가능?…결제시스템 해킹한 스페인 남성
순직 소방관 사주가 예능 소재?…'운명전쟁49' 측 "유족 동의 받았다"
금메달 레이스만큼 뜨거운 '환호'…경기 난입한 깜짝 주자의 정체