해남군, 행정안전부 정보공개 평가 2년 연속 '톱'

선제적 정보공개 '소통' 박차…군정 만족도 상승 견인



전남 해남군이 행정안전부 주관 '2025년 정보공개 종합평가'에서 2년 연속 최우수기관으로 선정되는 영예를 안았다. 투명한 군정 운영과 군민의 알 권리 보장을 위한 노력이 대외적으로 다시 한번 입증됐다는 평가다.

19일 해남군에 따르면 이번 종합평가는 중앙행정기관과 지방자치단체, 공기업 등 전국 561개 주요 공공기관을 대상으로 정보공개 제도 운영 전반에 대해 이뤄졌다.

해남군은 이번 평가에서 ▲사전정보 공표 ▲원문공개 ▲청구처리 ▲고객관리 ▲제도운영 등 5개 분야 12개 지표에서 고른 성과를 거두며 총점 91.6점을 획득했다. 이는 전국 기초자치단체 평균인 84.78점을 크게 웃도는 수치로, 정보공개 제도의 취지를 가장 잘 살린 지자체로 호평받았다.

특히 사전정보 공표 등록 건수와 고객 수요 분석 실적 등 주요 정량 지표에서 만점을 기록해 눈길을 끌었다. 아울러 원문 정보의 충실성과 청구 처리 준수율 등 정보공개 처리의 질적 수준을 묻는 항목에서도 높은 점수를 끌어냈다.

군 관계자는 "정보공개는 군정의 투명성과 신뢰를 높이는 핵심 요소"라며 "앞으로도 군민의 알 권리를 실질적으로 보장하고, 적극적인 정보공개를 통해 신뢰받는 행정을 구현해 나가겠다"고 밝혔다.





