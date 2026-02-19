한국공항공사, 美 LACP 비전어워드 금상…12년 연속

지속가능경영보고서 6개 항목 만점

한국공항공사는 미국 커뮤니케이션 전문가 연맹(LACP)이 주관하는 2024·25 비전 어워드 지속가능경영 보고서 부문에서 금상을 수상했다고 19일 밝혔다.



LACP 비전 어워드는 매년 전 세계 공공기관과 민간기업의 지속가능경영 보고서 등을 평가해 시상하는 대회로 올해는 1000여개 내외 기관 및 기업이 참가했다.



공사는 이번 심사에서 전체 8개 평가항목 중 표지 디자인, 이해관계자 메시지, 내용 구성, 재무 정보, 메시지 정확성, 정보 접근성 등 6개 항목에서 만점을 획득하며 12년 연속 수상 기록을 세웠다.



공사는 여수·사천·원주 공항에 태양광 발전시설을 확대 설치해 친환경 경영을 강화하고 지역문제 해결플랫폼 운영으로 지역사회와의 실질적인 상생을 실천하는 등 ESG 경영 전 분야에서 긍정적인 평가를 받았다.



박재희 한국공항공사 사장직무대행은 "이번 수상은 공사의 지속가능한 경영 노력이 세계적으로 인정받은 결과"며 "앞으로도 환경·사람·미래를 잇는 항공 산업 ESG 경영을 선도해 고객들로부터 신뢰받는 기업이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>