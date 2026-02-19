본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

한국공항공사, 美 LACP 비전어워드 금상…12년 연속

최영찬기자

입력2026.02.19 15:54

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지속가능경영보고서 6개 항목 만점

한국공항공사는 미국 커뮤니케이션 전문가 연맹(LACP)이 주관하는 2024·25 비전 어워드 지속가능경영 보고서 부문에서 금상을 수상했다고 19일 밝혔다.


한국공항공사, 美 LACP 비전어워드 금상…12년 연속
AD
원본보기 아이콘


LACP 비전 어워드는 매년 전 세계 공공기관과 민간기업의 지속가능경영 보고서 등을 평가해 시상하는 대회로 올해는 1000여개 내외 기관 및 기업이 참가했다.

공사는 이번 심사에서 전체 8개 평가항목 중 표지 디자인, 이해관계자 메시지, 내용 구성, 재무 정보, 메시지 정확성, 정보 접근성 등 6개 항목에서 만점을 획득하며 12년 연속 수상 기록을 세웠다.


공사는 여수·사천·원주 공항에 태양광 발전시설을 확대 설치해 친환경 경영을 강화하고 지역문제 해결플랫폼 운영으로 지역사회와의 실질적인 상생을 실천하는 등 ESG 경영 전 분야에서 긍정적인 평가를 받았다.


박재희 한국공항공사 사장직무대행은 "이번 수상은 공사의 지속가능한 경영 노력이 세계적으로 인정받은 결과"며 "앞으로도 환경·사람·미래를 잇는 항공 산업 ESG 경영을 선도해 고객들로부터 신뢰받는 기업이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'중국 이 정도였나' 15초 영상에 전세계 충격…뒤뚱거리던 로봇도 공중제비 '중국 이 정도였나' 15초 영상에 전세계 충격…뒤... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"100억 아파트 금수저?" 최가온 축하 현수막, 하루 만에 사라진 이유 보니

"옷차림 너무 민망" 출입 제지 당한 여성들, 패륜 발언까지…푸껫 사원 논란

'1박 170만원' 초호화 호텔도 헐값에 예약 가능?…결제시스템 해킹한 스페인 남성

순직 소방관 사주가 예능 소재?…'운명전쟁49' 측 "유족 동의 받았다"

금메달 레이스만큼 뜨거운 '환호'…경기 난입한 깜짝 주자의 정체

심근경색 온 운전자 대신 달렸다…자율주행의 기적

네이버페이, '결제오류' 복구 중…"외부요인·시스템 위규사항 無"

새로운 이슈 보기