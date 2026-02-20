'제10기 북한섬김학교' 3월 개강…북한 체제·정세·통일 과제 다룬다

사단법인 하나의코리아 주최

8주간 창원 마산재건교회서 진행

남·북한은 분단된 지 80여년이 지나도 분단 시대에 태어난 역사적 사명을 깨닫지 못하고 있다.

언어, 문화, 교육, 정치 등 모든 면에서 너무 달라져 있고, 마음의 거리조차 멀어져 있기에 서로를 이해하고 알아가는 통일 준비를 위해 남·북한의 평화와 화해를 위한 통일전문가와 함께 북한 사회와 최근의 정세, 미래의 통일환경 변화에 이르기까지 종합적으로 조망하는 시민 대상 교육 프로그램이 경남 창원에서 열린다.

사단법인 하나의코리아가 주최하는 '제10기 북한섬김학교(United Korea of Servant School)'가 3월 9일부터 4월27일까지 8주간 매주 월요일 오후 7시에 마산재건교회에서 진행되며, 모집인원은 60명이다.

이번 과정은 북한의 이념 구조와 정치·사회 체제, 최근 대내외 정세, 탈북민의 실제 경험, 시각 자료를 통한 현장 분석 등으로 구성된 심화형 프로그램이다.

북한 문제를 단편적 이슈가 아닌 구조적·역사적 맥락에서 이해하고, 한반도 미래 환경 변화에 대비한 시민 역량을 높이는 데 목적을 두고 있다.

강의는 총 8주 과정으로 진행된다.

1주차에는 마이효 한동대 교수가 통일 담론과 시민의 사회적 책임을 주제로 강연한다. 2주차에는 정종기 교수가 북한의 주체사상과 체제 형성 배경을 분석한다.

3주차는 허남일 강사가 북한의 현재 상황과 사회 구조를 설명하고, 4주차에는 탈북민 정유나 씨가 공개 강의 형식으로 북한 생활과 정착 과정을 공유한다.

5주차에는 주승현 고려대 교수가 최근 북한 정세와 대북 정책 과제를 짚고, 6주차에는 송신복 강사가 북한 주민 삶의 현실을 조망한다. 7주차 김재호 강사는 민간 차원의 대북 교류 및 협력 방향을, 8주차 강동완 동아대 교수는 사진 자료를 활용해 북한 실태와 통일 이슈를 분석할 예정이다.

주최 측은 "이념을 넘어 사실 기반의 균형 잡힌 이해가 필요하다"며 "지역사회 내 건전한 통일 담론 형성의 계기가 되길 기대한다"고 밝혔다.

자세한 문의는 하나의코리아 사무국을 통해 가능하다.





영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr



