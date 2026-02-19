본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

충청

금산군, '고위험 임신질환' 입원치료비 최대 300만원까지 지원

충청취재본부 모석봉기자

입력2026.02.19 15:23

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

조기진통, 중증 임신중독증, 분만관련 출혈, 양막 조기파열 등 혜택

금산군보건소 전경(사진=금산군 제공)

금산군보건소 전경(사진=금산군 제공)

AD
원본보기 아이콘

금산군이 고위험 임산부의 경제적 부담을 덜어주기 위해 고위험 임신 질환 입원치료비를 최대 300만 원까지 지원한다.


이번 지원 대상은 조기 진통, 중증 임신중독증, 분만 관련 출혈, 양막의 조기 파열, 태반조기박리, 전치태반, 절박유산, 양수과다증, 양수과소증, 분만 전 출혈, 자궁경부무력증, 고혈압, 다태임신, 당뇨병, 대사장애 동반 임신과다구토, 신질환, 심부전, 자궁 내 성장 제한, 자궁 및 자궁부속기 질환 등 19대 고위험 임신 질환으로 진단받고 입원 치료를 받은 임산부다.

대상자는 입원치료비 중 전액 본인부담금 및 병실 입원료·환자 특식을 제외한 비급여 진료비의 90%를 1인당 최대 300만 원까지 지원받을 수 있다.


신청은 분만일로부터 6개월 이내 가능하며 제출서류 등 세부 사항은 금산군보건소 모자보건팀에 문의하면 된다.


금산군보건소 관계자는 "고위험 임산부의 건강한 출산을 위한 의료비 지원에 최선을 다하겠다"고 전했다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'중국 이 정도였나' 15초 영상에 전세계 충격…뒤뚱거리던 로봇도 공중제비 '중국 이 정도였나' 15초 영상에 전세계 충격…뒤... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"100억 아파트 금수저?" 최가온 축하 현수막, 하루 만에 사라진 이유 보니

"옷차림 너무 민망" 출입 제지 당한 여성들, 패륜 발언까지…푸껫 사원 논란

'1박 170만원' 초호화 호텔도 헐값에 예약 가능?…결제시스템 해킹한 스페인 남성

순직 소방관 사주가 예능 소재?…'운명전쟁49' 측 "유족 동의 받았다"

금메달 레이스만큼 뜨거운 '환호'…경기 난입한 깜짝 주자의 정체

심근경색 온 운전자 대신 달렸다…자율주행의 기적

네이버페이, '결제오류' 복구 중…"외부요인·시스템 위규사항 無"

새로운 이슈 보기