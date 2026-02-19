금산군, '고위험 임신질환' 입원치료비 최대 300만원까지 지원

조기진통, 중증 임신중독증, 분만관련 출혈, 양막 조기파열 등 혜택

금산군이 고위험 임산부의 경제적 부담을 덜어주기 위해 고위험 임신 질환 입원치료비를 최대 300만 원까지 지원한다.

이번 지원 대상은 조기 진통, 중증 임신중독증, 분만 관련 출혈, 양막의 조기 파열, 태반조기박리, 전치태반, 절박유산, 양수과다증, 양수과소증, 분만 전 출혈, 자궁경부무력증, 고혈압, 다태임신, 당뇨병, 대사장애 동반 임신과다구토, 신질환, 심부전, 자궁 내 성장 제한, 자궁 및 자궁부속기 질환 등 19대 고위험 임신 질환으로 진단받고 입원 치료를 받은 임산부다.

대상자는 입원치료비 중 전액 본인부담금 및 병실 입원료·환자 특식을 제외한 비급여 진료비의 90%를 1인당 최대 300만 원까지 지원받을 수 있다.

신청은 분만일로부터 6개월 이내 가능하며 제출서류 등 세부 사항은 금산군보건소 모자보건팀에 문의하면 된다.

금산군보건소 관계자는 "고위험 임산부의 건강한 출산을 위한 의료비 지원에 최선을 다하겠다"고 전했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



