본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

강원도립대, 제27회 학위수여식 개최…전문학사 230명 배출

이종구기자

입력2026.02.19 15:21

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

230명의 지역 맞춤형 인재 사회로 첫발

강원도립대학교(총장 최종균)는 지난 13일 대학 다목적관에서 제27회 학위수여식을 진행했다.

강원도립대학교(총장 최종균)가 지난 13일 대학 다목적관에서 제27회 학위수여식을 진행하고 있다. 강원도립대학교 제공

강원도립대학교(총장 최종균)가 지난 13일 대학 다목적관에서 제27회 학위수여식을 진행하고 있다. 강원도립대학교 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 학위수여식에서 졸업생 230명이 영광스러운 학위를 수여받았으며, 졸업생과 학부모를 비롯해 김진태 강원특별자치도지사, 강원특별자치도의회 의원 등 약 400여 명이 참석해 졸업의 기쁨을 함께 나눴다.


이날 전체 수석을 차지한 레저스포츠과 정소영 학생이 강원특별자치도지사 표창 수상의 영예를 안았으며, 강원특별자치도의회 의장 표창은 바리스타제과제빵과 옥지훈 학생과 사회복지과 고요엘 학생에게 수여되었다. 또한 각 학과 수석 10명에게는 강원도립대학교 총장 표창이 수여됐으며, 우수한 학업 성취와 학과 활동을 통해 대학 발전에 기여한 22명의 학생들에게는 유관기관 및 단체장 표창이 수여됐다.

최종균 총장은 축사를 통해 졸업생들의 노력과 성취를 격려하며 "졸업생들은 지식뿐 아니라 사회가 요구하는 실력과 책임감을 함께 갖춘 인재"라며 사회 진출에 대한 기대를 전했다.


이어 졸업생들에게 끊임없는 도전과 자기 성찰의 중요성을 강조하며, "주변의 기대보다 자신의 내면의 목소리에 귀 기울이며 자신만의 길을 개척해 나가길 바란다"고 당부했다.


한편, 강원도립대학교는 강원특별자치도가 설립·운영하는 공립 전문대학으로, 지역 산업 수요에 기반한 실무 중심 교육과 산학협력 강화를 통해 지역사회와 함께 성장하는 인재 양성에 힘쓰고 있다. 특히 지역 정주형 인재 육성을 위한 현장 맞춤형 교육과정과 지원을 지속적으로 확대하고 있다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'중국 이 정도였나' 15초 영상에 전세계 충격…뒤뚱거리던 로봇도 공중제비 '중국 이 정도였나' 15초 영상에 전세계 충격…뒤... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"100억 아파트 금수저?" 최가온 축하 현수막, 하루 만에 사라진 이유 보니

"옷차림 너무 민망" 출입 제지 당한 여성들, 패륜 발언까지…푸껫 사원 논란

'1박 170만원' 초호화 호텔도 헐값에 예약 가능?…결제시스템 해킹한 스페인 남성

순직 소방관 사주가 예능 소재?…'운명전쟁49' 측 "유족 동의 받았다"

금메달 레이스만큼 뜨거운 '환호'…경기 난입한 깜짝 주자의 정체

심근경색 온 운전자 대신 달렸다…자율주행의 기적

네이버페이, '결제오류' 복구 중…"외부요인·시스템 위규사항 無"

새로운 이슈 보기