강원도, 1.8조 투자 유치 결실…‘파격 인센티브’로 기업 유치 총력

강원도, 미래산업 분야 58.9% 차지

56개 기업·2938명 신규고용 달성

산업전략이 실제 투자로 이어지고 있어

폐광·접경·기업투자촉진지구 인센티브 강화

강원특별자치도(도지사 김진태)는 민선 8기 출범 이후 56개 기업, 1조8644억원 투자, 2938명 신규고용을 달성했다고 19일 밝혔다. 도는 이 같은 성과를 바탕으로 19일 2026년도 강원 투자정책을 발표하고 도내 투자기업 대표 및 관계자들과 간담회를 가졌다.

김진태 강원특별자치도지사 등 참석자들이 19일 2026년도 강원 투자정책을 발표하고 도내 투자기업 대표 및 관계자들과 간담회를 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. 강원도 제공 AD 원본보기 아이콘

특히 기업 유치 실적을 살펴보면 도가 중점 육성 중인 반도체·바이오·미래차·첨단방위·핵심광물 등 미래산업 분야가 전체의 58.9%를 차지해 산업 전략이 실제 투자로 이어지고 있는 것으로 나타났다.

도는 올해 20개 기업, 3800억원 투자, 1000여 명 신규 고용 창출을 목표로 투자유치에 박차를 가할 계획이다.

이날 간담회에는 ㈜알몬티대한중석, ㈜한국정밀소재산업, (주)에이엔티파마, ㈜미코세라믹스, ㈜광덕에이엔티, ㈜넥스트바이오 등 도내 이전 또는 공장 신설을 추진 중인 기업들이 참석해 투자 현황과 애로사항을 공유했다.

김진태 지사는 "강원특별자치도는 규제를 풀고 첨단 미래산업 특례를 확대하기 위해 출범했다"며 "기업이 잘돼야 강원특별자치도도 성장할 수 있다"고 강조했다. 이어 "강원을 선택한 기업들이 끝까지 성공할 수 있도록 책임있게 뒷받침하겠다"고 밝혔다.

도는 수도권 인접 지역과 영동권에 집중됐던 기업투자를 도 전역으로 확산하기 위해 '강원특별자치도 투자유치 지원 조례' 및 시행규칙을 전면 개정하고 인센티브를 대폭 강화했다.

폐광지역은 별도 조례를 제정해 투자 타당성 평가 기준을 완화하고, 설비 보조금 지원 비율을 30%에서 40%로 상향했다.

접경지역은 기존 5개 시군(철원, 화천, 양구, 인제, 고성)에서 춘천·속초를 추가한 7개 시군으로 확대하고 설비 보조금 5%P 가산을 신설했다.

기업유치 활성화를 위한 지원 정책 확대. 강원도 제공 원본보기 아이콘

기업투자촉진지구는 기회발전특구·투자선도지구·기업도시를 지정 대상에 포함하고 지정 지역을 기존 3개 시군(철원, 화천, 양구)에서 동해, 삼척, 홍천, 인제를 추가해 총 7개 시군으로 확대했으며, 설비보조금 5%P 가산과 배출부과금 지원 항목을 추가했다.

이와 함께 투자보조금 지원요건을 완화해 타시도 이전기업(최소 투자 20억원), 신·증설 기업(최소 투자 30억원)의 최소 투자 금액 기준을 각각 10억원으로 완화하고, 고용보조금은 상시 고용 20명 초과시 1명 당 100만원(총 5억원 한도)하도록 개편했다.

첨단산업 원자재 기반 확보를 위해서는 보조금 지원 대상 광물을 10종에서 38종으로 확대하고, 투자 인정 시설 범위를 정광시설에서 굴진·채굴·제련 등 광물 산업 주요 공정 전반으로 넓혔다.

간담회에서는 보증보험 분할 납부 허용, 기회발전특구 등 범부처 지원 제도의 안정적 추진, 반도체 인력 수급을 위한 정주여건 개선 등이 건의됐으며, 도는 관계부처와 협의해 제도개선과 지원책 마련을 추진하겠다고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>