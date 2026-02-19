[포토] 광주 서구, 명절 연휴기간 불법현수막 수거

광주광역시 서구청 도시공간과 광고물관리팀 직원들이 19일 운천저수지 인근에서 설 연휴 기간 설치된 도심 미관을 저해하는 불법현수막을 수거하고 있다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



