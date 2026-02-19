본문 바로가기
주담대 변동금리 코픽스 상승세 멈췄다…5개월만에 0.12%p↓

이기민기자

입력2026.02.19 15:16

시계아이콘00분 22초 소요
지난해 12월 대비 0.12%포인트 하락한 2.77%

은행권 주택담보대출(주담대) 변동금리의 기준이 되는 코픽스(COFIX·자금조달비용지수)가 다섯 달 만에 하락했다.


19일 은행연합회에 따르면 올해 1월 신규취급액 기준 코픽스는 지난해 12월(연 2.89%)보다 0.12%포인트 떨어진 2.77%로 집계됐다.

코픽스는 국내 8개 은행이 조달한 자금의 가중평균금리로, 은행이 실제 취급한 예·적금, 은행채 등 수신상품의 금리 변동이 반영된다. 코픽스가 떨어지면 은행이 적은 이자를 주고 돈을 확보할 수 있다는 뜻이다.


반대로 잔액 기준 코픽스는 2.84%에서 2.85%로 0.01%포인트 높아졌다. 2019년 6월 새로 도입된 '신(新)잔액기준 코픽스'의 경우 2.47%에서 2.48%로 0.01%포인트 올랐다. 신 잔액 코픽스에는 기타 예수금과 차입금, 결제성 자금 등의 금리도 포함된다.


시중 은행들은 이르면 20일부터 신규 주택담보대출 변동금리에 이날 공개된 코픽스 금리를 반영할 예정이다.

주담대 변동금리 코픽스 상승세 멈췄다…5개월만에 0.12%p↓
이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr
