롯데백화점 광주점, 올해 첫 웨딩페어 개최…규모 역대급

롯데백화점 광주점은 올해 첫 웨딩 페어인 '올 어바웃 프리미엄 웨딩'을 선보인다.

롯데백화점 광주점이 오는 20일부터 3월 2일까지 올해 첫 웨딩 페어인 '올 어바웃 프리미엄 웨딩'을 선보인다.

이번 웨딩 페어는 매 웨딩페어마다 높은 수요를 보이고 있는 프리미엄 가구, 패션 브랜드를 중심으로 전 카테고리에 걸쳐 참여 브랜드를 확대해 고객 선택의 폭을 넓힌 것이 특징이다.

대표적으로 해외 럭셔리 브랜드를 포함해서 라이프스타일 상품군에서 에이스, 시몬스, 템퍼 자코모 등과 패션 상품군에서는 '띠어리', '오브제', '구호' 등 예복 라인업을 탄탄하게 구축했다.

참여 브랜드가 역대 최대 규모로 확대됨에 따라 예비부부들이 가장 많이 찾는 '웨딩마일리지' 적립 기회도 넓어졌다.

'웨딩마일리지'는 롯데웨딩멤버스 가입 후 9개월간 롯데백화점에서 구매한 금액을 적립해 누계 적립 금액의 최대 7% 상당을 롯데상품권으로 증정하는 리워드 프로그램이다. 웨딩페어 기간에는 해외 명품, 시계·보석, 가구 등 주요 혼수 카테고리 대상으로 구매 금액의 최대 2배 적립해주는 더블 적립 이벤트와 패션 및 소형 가전 구매 시 추가 50% 추가 적립 이벤트를 진행한다.

아울러 오는 24일까지 기존 회원의 추천인 코드로 가입한 신규 회원에게 10만 웰컴 웨딩마일리지를 증정하는 지인 초대 이벤트도 진행해 예비부부들의 합리적인 쇼핑을 지원할 계획이다.

오직 롯데백화점에서만 만날 수 있는 단독 협업 상품도 선보인다.

이번 웨딩 페어를 위해 광주점 8층에 입점한 식탁 전문 브랜드 '몽키우드'와 함께 '포세린 테이블 세트'를 기획했다. 4인용과 6인용 테이블로 각각 100개씩 총 200세트 한정으로 준비했으며, 전국 롯데백화점 내 16개 몽키우드 매장에서만 판매해 희소성을 더했다. 가격은 '4인용 포세린 테이블 세트' 180만원, '6인용 포세린 테이블 세트' 240만원이다.

온라인 쇼핑 편의를 높인 '프리미엄 웨딩 답례품 전문관'도 운영한다.

롯데백화점몰에서 운영하는 답례품 전문관은 전통 답례품부터 이색 선물까지 다양한 품목을 비교해 구매할 수 있는 유통사 유일의 답례품 몰이다. 지난해 4월에 처음 오픈해 '맞춤 추천'과 '선물 포장 서비스' 등으로 이용객의 만족도가 꾸준히 늘고 있으며, 이번에는 웨딩페어 기간 중 구매한 고객을 대상으로 '웨딩마일리지 적립' 혜택을 제공해 온라인 쇼핑 수요까지 적극 공략한다.

한기정 광주점 라이프스타일팀장은 "본격적인 웨딩 시즌을 맞아 혜택을 더한 웨딩 프로모션과 단독 상품 제안까지 실속 있는 다양한 이벤트를 준비했다"며 "합리적인 혼수를 준비하는 예비부부에게 웨딩페어가 좋은 선택이 될 것이다"고 밝혔다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



