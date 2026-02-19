본문 바로가기
빈 콘체르트하우스 울린 K팝…슈주 려욱 협연

이이슬기자

입력2026.02.19 15:04

'빈 심포니 X 케이팝' 오스트리아 개최

슈퍼주니어 려욱과 빈 심포니. SM엔터테인먼트 제공 ⓒ Wiener Symphoniker Amar Mehmedinovic

음악의 수도 빈의 심장부인 빈 콘체르트하우스에서 엑소, NCT, 에스파 등 K팝 대표곡을 오케스트라 연주로 재현한 콘서트가 열렸다.


16일(현지시간) 오스트리아 빈에서 '빈 심포니 X K팝(SM 클래식스 라이브 2026 위드 빈 심포니)'가 열렸다고 SM엔터테인먼트 산하 클래식＆재즈 레이블 SM클래식스가 19일 밝혔다.

이번 공연에는 국립심포니콘서트오케스트라 김유원 지휘자가 지휘봉을 잡아 빈 심포니와 호흡을 맞췄다.


공연은 '웰컴 투 SMCU 팰리스'(Welcome To SMCU PALACE)와 레드벨벳의 '빨간 맛'으로 포문을 열었다. 이어 NCT U의 '메이크 어 위시'(Make A Wish), 보아 '나무', 엑소 '으르렁', 에스파 '블랙 맘바'(Black Mamba) 등 K팝 명곡들이 빈 심포니의 웅장한 연주로 재탄생했다.


협연자로 나선 슈퍼주니어 려욱은 솔로곡 '어린왕자'와 '아무것도 하지 않아도 돼'를 불렀다. 이어 레드벨벳 '사이코'(Psycho), 종현 '하루의 끝', 샤이니 '셜록'(Sherlock), 태연 'U R' 등 레퍼토리가 이어졌다. 마지막으로 NCT '골든 에이지'(Golden Age)와 소녀시대 '다시 만난 세계'로 공연을 마무리했다.

SM 클래식스는 "유럽 전역의 악단들과 협력을 강화하고 K팝 지식재산권(IP)이 전 세계 클래식 시장에서 독자적인 라이선스 콘텐츠로 안착할 수 있도록 글로벌 비즈니스를 강화하겠다"고 밝혔다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

