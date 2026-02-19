남양주시, 무자본 창업 돕는 ‘N잡특강: 요즘 돈벌이’ 3월 개강

"월급 외 수익 꿈꾼다면?"

남양주 청년 위한 인스타·유튜브 창업 특강

경기 남양주시는 오는 3월부터 남양주시 청년창업센터에서 창업 트렌드 맞춤형 청년창업교육 'N잡특강: 요즘 돈벌이'를 운영한다고 19일 밝혔다.

남양주시, 창업관심 청년을 위한 N잡특강 포스터. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 특강은 빠르고 다양하게 변화하는 창업시장에 대응해 청년이 별도의 자본 부담 없이도 자신만의 콘텐츠와 기술을 활용해 창업 및 수익 활동을 시작할 수 있도록 지원하기 위해 마련했다.

특강은 3월부터 8월까지 총 5회, 회차당 3시간 과정으로 진행한다. 모집 대상은 창업과 부업에 관심 있는 남양주시 거주 청년(19세~39세)이며, 회차별 최대 70명을 모집한다.

세부 일정 및 내용은 △인스타그램 인플루언서(3월 4일) △전자책 작가(3월 31일) △유튜브 크리에이터(6월 중 예정) △이모티콘 작가(7월 중 예정) △스마트스토어 운영(8월 중 예정) 이다.

특강에서는 실무 경험이 풍부한 강사들이 과정 전반에 걸쳐 △콘텐츠 주제 선정 및 제작 △플랫폼 특성에 맞는 운영 전략 △수익화 방식 등 실천할 수 있는 구체적인 방법을 제시한다. 교육 이후 질의응답 시간을 마련하여 참여자의 궁금증을 현장에서 충분히 해소하고, 교육 이후에도 활용할 수 있는 실질적인 정보를 제공할 예정이다.

남양주시 관계자는 "자신의 일상과 관심사를 수익으로 연결할 수 있는 시대인 만큼, 이번 N잡 특강이 청년의 창업 도전에 실질적인 도움이 되길 기대한다"고 전했다.

한편 3월 4일에 진행될 '인스타그램 인플루언서' 특강 신청은 내손에 남양주 및 남양주시 청년 공식 블로그를 참고하면 되며, 관련 문의는 남양주시 청년담당관 청년지원팀으로 하면 된다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>