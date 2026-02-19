한국한의약진흥원, '한의약 제품 개발 맞춤형 기업지원' 공모…9.6억 투입

제품 개발부터 임상·기술 고도화까지 전주기 지원…총 15개 과제 선정

한국한의약진흥원(원장 직무대행 송수진)이 한의약 산업의 경쟁력 강화를 위해 '한의약 제품 개발 맞춤형 기업지원 공모'를 추진한다고 19일 밝혔다.

이번 사업은 한의약 산업 전주기 지원체계 구축의 일환으로, 제품 개발부터 상용화, 임상시험, 기술 고도화에 이르는 전 과정을 체계적으로 지원하는 데 목적을 두고 있다.

한국한의약진흥원 전경 AD 원본보기 아이콘

지원 분야는 ▲한약제제 ▲한의융복합 ▲한의약 활용 응용제품 ▲한의 의료기기 실증 등 4개 분야이며 총 15개 과제를 선정한다.

올해부터는 단년도와 다년도(1+1) 과제로 구분해 지원한다.

참여 기업은 단독으로 신청하거나 대학·연구기관·의료기관과 컨소시엄을 구성해 신청할 수 있다.

과제 선정은 서면 및 발표평가를 통해 이뤄지며 개발 계획의 타당성, 기술개발 역량, 성과 창출의 가능성 등을 종합적으로 평가한다.

선정된 과제에는 총 9억6000만원의 사업비가 투입된다.

과제당 최대 지원금은 8000만원(자기부담금 제외)이다.

주요 지원 내용은 ▲임상시험용신약(IND, Investigational New Drug) 승인을 위한 비임상 또는 임상 지원 ▲시제품 고도화 ▲개발 완료된 제품 또는 시제품의 임상시험 검증 및 사용 적합성 평가 ▲지역 한의약 산업의 활성화 등이다.

접수기간은 19일부터 3월 8일까지이다.

자세한 공고 내용은 한국한의약진흥원 홈페이지와 포털사이트 '한의iN'에서 확인할 수 있다.

송수진 원장 직무대행은 "한국한의약진흥원이 보유한 전문 인력과 네트워크를 적극 활용해 한의약 분야 제품개발과 기업 성장을 체계적으로 지원할 것"이라며 "기업들의 많은 관심과 적극적인 참여 기대한다"라고 밝혔다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>