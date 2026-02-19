이학수 정읍시장, "익명 쪽지로 솔직 토크"…팀장 '소통 간담회' 성료

정읍시는 지난 4일부터 19일까지 7일간 이학수 정읍시장과 팀장급 직원이 함께하는 소통·공감 간담회를 실시했다고 밝혔다.

이번 간담회는 이학수 정읍시장과 팀장들이 격의 없는 환담을 하며 시정 업무 전반에 대한 다양한 의견을 공유하고 현장의 애로사항을 청취하기 위해 마련됐다.

특히 이번 자리는 기존의 형식적이고 딱딱한 질의응답 방식에서 과감히 탈피했다. 참여자들은 '익명 쪽지'를 활용해 평소 시장에게 궁금했던 소소한 질문부터 업무 고충까지 자유롭게 주고받았으며, 덕분에 자칫 무거울 수 있는 간담회 분위기가 한층 부드럽고 화기애애하게 진행됐다.

이학수 정읍시장은 "팀장은 시정의 방향을 현장에서 실천하고 조직을 이끄는 중간관리자로서 매우 중요한 역할을 맡고 있다"며 "책임감 있는 리더십과 원활한 소통을 통해 시민이 체감할 수 있는 행정을 구현해 달라"고 당부했다.

이어 "이번 간담회에서 제시된 의견들은 면밀히 검토해 시정에 적극적으로 반영하겠다"며 "앞으로도 직급과 부서를 넘어 자유롭게 소통하는 자리를 지속해서 마련해 조직문화를 더욱 건강하고 유연하게 만들어 가겠다"고 말했다.





호남취재본부 표영길 pyo7480@asiae.co.kr



