의정부시, 제1회 안전관리위원회 개최…105개 안전대책 확정

이종구기자

입력2026.02.19 14:13

의정부시, ‘재난 없는 도시’ 만든다
3개 분야 30개 유형 관리대책 마련

경기 의정부시는 19일 시청 의정홀에서 '제1회 안전관리위원회'를 개최했다.

김동근 의정부시장이 19일 의정부시청 의정홀에서 열린 '제1회 의정부시 안전관리위원회'를 개최하고 있다. 의정부시 제공

김동근 의정부시장이 19일 의정부시청 의정홀에서 열린 '제1회 의정부시 안전관리위원회'를 개최하고 있다. 의정부시 제공

의정부시 안전관리위원회는 '재난 및 안전관리 기본법'에 따라 설치된 기구로, 안전관리 정책의 총괄·조정과 안전관리계획(안) 심의 등을 수행한다. 시장(위원장)과 부시장을 비롯해 의정부경찰서, 의정부소방서, 의정부교육지원청, 관할 군부대 등 재난관리 책임기관장과 시청 국·소장 등 23명으로 구성돼 있다.


이번 위원회는 2026년 의정부시 안전관리계획(안)을 심의·의결하는 자리로 마련됐다. 계획에는 안전관리체계 운영과 재난관리 역량 강화 방안, 자연·사회 재난 등 3개 분야 30개 유형에 대한 105개 세부대책, 유관기관 협력체계 유지·강화 방안 등이 반영됐다.

참석 위원들은 최근 기후 변화에 따른 자연재난 발생 가능성과 보이스피싱 등 신종 범죄 증가 상황을 공유하고 관계기관 간 협력과 대응 체계 점검의 필요성에 의견을 모았다.


의정부시 관계자는 "안전관리계획에 따른 대응체계를 지속적으로 점검하고 관계기관과 협력해 시민 안전 확보에 노력하겠다"고 말했다.




의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
