"진드기 조심하세요" … 고성군, 진드기 매개 감염병 예방교육 실시

경남 고성군은 본격적인 영농철을 앞두고 진드기 매개 감염병 예방을 위해 오는 23일부터 28일까지 농업인 660여명을 대상으로 농업기술센터 교육장에서 진드기 매개 감염병 예방교육 및 홍보를 실시한다.

이번 교육은 농작업과 야외활동이 증가하는 시기를 대비해 '쯔쯔가무시증'과 '중증열성혈소판감소증후군(SFTS)' 등 진드기 매개 감염병의 발생을 사전에 차단하기 위해 마련됐다.

쯔쯔가무시증은 털진드기 유충에 물려 감염되며, 감염 후 1∼3주의 잠복기를 거쳐 오한, 발열, 두통 등의 증상이 나타난다. 특히 고열을 동반하는 경우가 많아 감기 증상으로 오인하기 쉬워 각별한 주의가 필요하다.

중증열성혈소판감소증후군(SFTS)은 SFTS 바이러스를 보유한 작은소피참진드기에 물려 발생하는 바이러스성 질환으로 고열과 두통, 구토, 설사 등의 증상을 보인다. 치명률이 약 20%에 이르며 현재까지 치료제나 예방백신이 없어 예방이 무엇보다 중요하다.

고성군보건소는 이번 교육을 통해 ▲야외활동 시 긴소매·긴바지·양말 착용으로 피부 노출 최소화 ▲귀가 후 즉시 샤워 및 작업복 세탁 ▲진드기 기피제 올바른 사용법 등을 중점적으로 안내할 계획이다.

이을희 보건소장은 "진드기 매개 감염병은 예방수칙 준수만으로도 충분히 위험을 낮출 수 있다"면서 "농작업이나 야외활동 전후로 개인위생 수칙을 철저히 지키고, 진드기 매개 감염병 의심 증상이 나타나면 즉시 의료기관을 방문해 달라"라고 당부했다.

한편, 보건소는 앞으로도 계절별 감염병 발생 특성에 맞춘 예방교육과 홍보를 지속해서 추진해 군민 건강 보호에 최선을 다할 계획이다.





