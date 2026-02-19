국내 반도체 액티브 ETF 수익률 1위는?…'WON 반도체밸류체인액티브'

1년 수익률 173% 기록

우리자산운용의 WON 반도체밸류체인액티브 WON 반도체밸류체인액티브 474590 | 코스피 증권정보 현재가 27,175 전일대비 1,020 등락률 +3.90% 거래량 47,338 전일가 26,155 2026.02.19 14:00 기준 관련기사 우리자산운용 주식형 ETF, 1년 평균 수익률 153% '업계 1위' 전 종목 시세 보기 close ETF(상장지수펀드)가 국내 반도체 액티브 ETF 시장에서 단기·중기·장기 수익률 1위를 모두 차지했다.

19일 우리자산운용에 따르면 WON 반도체밸류체인액티브 ETF의 1년 수익률은 지난 13일 기준 173.73%로 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 188,550 전일대비 7,350 등락률 +4.06% 거래량 21,000,176 전일가 181,200 2026.02.19 14:00 기준 관련기사 기회 앞에서 자금이 발목 잡았다면? 연 5%대 금리로 투자금 최대 4배'TIGER 배당커버드콜액티브', 상반기 월 2% 수준 특별배당 실시"코스피 7900도 가능" 삼전·하닉 투톱 질주에 쭉쭉 올라간 전망치 전 종목 시세 보기 close 와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 892,000 전일대비 12,000 등락률 +1.36% 거래량 2,452,917 전일가 880,000 2026.02.19 14:00 기준 관련기사 기회 앞에서 자금이 발목 잡았다면? 연 5%대 금리로 투자금 최대 4배'TIGER 배당커버드콜액티브', 상반기 월 2% 수준 특별배당 실시코스피, 5600선 돌파… 삼성전자, 5% 뛰며 '19만전자' 등극 전 종목 시세 보기 close 를 편입한 국내 반도체 액티브 ETF 중 1위를 기록했다.

WON 반도체밸류체인액티브 ETF는 삼성전자·SK하이닉스와 같은 고대역폭메모리(HBM) 주도주에 약 50% 비중으로 투자하며, SK스퀘어 SK스퀘어 402340 | 코스피 증권정보 현재가 569,000 전일대비 11,000 등락률 +1.97% 거래량 364,919 전일가 558,000 2026.02.19 14:00 기준 관련기사 코스피, 5600선 돌파… 삼성전자, 5% 뛰며 '19만전자' 등극외국인 3거래일 연속 순매수…코스피 1% 상승 마감코스피 1%대 상승…5360선 도달 전 종목 시세 보기 close · 리노공업 리노공업 058470 | 코스닥 증권정보 현재가 99,500 전일대비 2,000 등락률 +2.05% 거래량 854,929 전일가 97,500 2026.02.19 14:00 기준 관련기사 외국인 3거래일 연속 순매수…코스피 1% 상승 마감코스피 1%대 상승…5360선 도달장 초반 코스피 주춤, 5200대 약보합 출발 전 종목 시세 보기 close · 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 363,000 전일대비 53,500 등락률 +17.29% 거래량 1,292,521 전일가 309,500 2026.02.19 14:00 기준 관련기사 [특징주]‘MLCC 가격 인상 가능성’ 삼성전기 14%대↑확신이 든 순간 투자금부터 넉넉하게...4배 투자금을 연 5%대 금리로투자 시작하기에 늦었다고 생각된다면? 투자금 규모 늘려서 따라잡기 전 종목 시세 보기 close 등 반도체 밸류체인 핵심 기업들도 함께 담고 있다.

특히, 지속적인 높은 수익률이 돋보인다. WON 반도체밸류체인액티브 ETF의 6개월 수익률은 129.81%, 3개월 수익률은 46.05%를 기록했다. 변동성 장세에서도 수익률 1위 자리를 굳건히 지켰다.

이러한 성과를 낸 비결로는 우리자산운용만의 차별화된 액티브 운용 전략이 꼽힌다. 단순히 지수를 추종하는 것을 넘어, 시장 국면마다 삼성전자, SK하이닉스 등 대형주 비중을 탄력적으로 조절해 초과 수익을 냈다. 또 HBM 및 온디바이스 인공지능(AI) 관련 저평가 우량주를 선제적으로 편입한 전략이 수익률을 극대화했다.

탁월한 성과에 힘입어 자금 유입도 가속화하고 있다. WON 반도체밸류체인액티브 ETF의 순자산(AUM)은 지난해 말 1000억원을 돌파한 데 이어, 매수세가 꾸준히 이어지며 현재 1267억원으로 불어났다.

이호석 우리자산운용 주식운용2팀장은 "AI 산업의 사이클 변화를 미리 읽고, 빠르게 전략 종목을 발굴한 점이 유효했다"며 "앞으로도 시장 흐름에 기민하게 대응하는 액티브 전략으로 투자자분들에게 차별화된 성과로 보답하겠다"고 밝혔다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>