국내 반도체 액티브 ETF 수익률 1위는?…'WON 반도체밸류체인액티브'

김영원기자

입력2026.02.19 14:08

1년 수익률 173% 기록

우리자산운용의 WON 반도체밸류체인액티브 ETF(상장지수펀드)가 국내 반도체 액티브 ETF 시장에서 단기·중기·장기 수익률 1위를 모두 차지했다.


19일 우리자산운용에 따르면 WON 반도체밸류체인액티브 ETF의 1년 수익률은 지난 13일 기준 173.73%로 삼성전자 SK하이닉스 를 편입한 국내 반도체 액티브 ETF 중 1위를 기록했다.

WON 반도체밸류체인액티브 ETF는 삼성전자·SK하이닉스와 같은 고대역폭메모리(HBM) 주도주에 약 50% 비중으로 투자하며, SK스퀘어 · 리노공업 · 삼성전기 등 반도체 밸류체인 핵심 기업들도 함께 담고 있다.


특히, 지속적인 높은 수익률이 돋보인다. WON 반도체밸류체인액티브 ETF의 6개월 수익률은 129.81%, 3개월 수익률은 46.05%를 기록했다. 변동성 장세에서도 수익률 1위 자리를 굳건히 지켰다.


이러한 성과를 낸 비결로는 우리자산운용만의 차별화된 액티브 운용 전략이 꼽힌다. 단순히 지수를 추종하는 것을 넘어, 시장 국면마다 삼성전자, SK하이닉스 등 대형주 비중을 탄력적으로 조절해 초과 수익을 냈다. 또 HBM 및 온디바이스 인공지능(AI) 관련 저평가 우량주를 선제적으로 편입한 전략이 수익률을 극대화했다.

탁월한 성과에 힘입어 자금 유입도 가속화하고 있다. WON 반도체밸류체인액티브 ETF의 순자산(AUM)은 지난해 말 1000억원을 돌파한 데 이어, 매수세가 꾸준히 이어지며 현재 1267억원으로 불어났다.


이호석 우리자산운용 주식운용2팀장은 "AI 산업의 사이클 변화를 미리 읽고, 빠르게 전략 종목을 발굴한 점이 유효했다"며 "앞으로도 시장 흐름에 기민하게 대응하는 액티브 전략으로 투자자분들에게 차별화된 성과로 보답하겠다"고 밝혔다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

