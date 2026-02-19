500만원 모으면 1000만원…광주 청년 목돈 공제 모집

청년 2년 적립 시 기업 200만원·광주시 300만원 추가 지원

광주 청년이 2년 동안 500만원을 모으면 기업과 지자체가 추가 적립해 1,000만원의 목돈을 만들어주는 '광주형 청년일자리 공제'가 신규 참여자를 모집한다.

광주형 청년일자리 공제 안내 웹자보. 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

광주시는 '광주형 청년일자리 공제 사업' 신규 참여자 51명을 19일부터 모집한다. 이 사업은 청년이 2년 동안 500만원을 적립하면 기업이 200만원, 광주시가 300만원을 추가로 적립해 만기 시 총 1,000만원을 지원하는 방식이다.

청년의 장기근속을 유도하고 지역 중소기업의 인력 확보를 돕기 위해 2024년 도입됐으며, 현재 154개 중소기업과 청년 재직자 316명이 참여하고 있다. 올해 신규 인원을 포함해 총 367명을 지원할 계획이다.

지원 대상은 광주에 소재한 고용보험 피보험자 5인 이상 중소기업에 정규직으로 재직 중인 19~39세 청년으로, 1인 가구 기준 중위소득 150% 이하 요건을 충족해야 한다. 정부나 지자체의 다른 자산형성 지원사업에 참여 중이거나 수혜 이력이 있는 경우는 신청이 제한된다.

신청은 참여 기업이 광주 청년통합플랫폼을 통해 접수하면 된다. 소득 및 기업 요건 심사를 거쳐 대상자를 선정한다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



