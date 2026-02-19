본문 바로가기
국립부경대, ‘교육국제화역량’ 인증대학 선정… 2014년 이후 지속

영남취재본부 김용우기자

입력2026.02.19 14:01

교육부 인증제, 4년간 인증 유효

국립부경대학교가 교육부의 교육국제화역량 인증대학에 선정됐다.


국립부경대학교(총장 배상훈)는 교육부가 주관하는 2025년 '교육국제화역량 인증제(IEQAS)' 인증대학으로 선정됐다고 19일 알렸다. 인증 유효기간은 2026년 3월부터 2030년 2월까지다.

교육국제화역량 인증제는 국제화 역량이 우수한 대학을 인증해 외국인 유학생 유치를 확대하고 국내 학생의 국제화 역량을 높이기 위한 제도다. 불법 체류율을 기본 지표로 학위과정과 어학연수과정을 구분해 대학의 국제화 비전, 유학생 선발·지원·관리 체계, 운영 성과 등을 종합 평가해 선정한다.


국립부경대는 2014년 첫 인증 이후 지속적으로 인증을 유지하고 있다. 현재 학위과정, 교환학생, 어학연수과정 등에 63개국 1709명(2025년 4월 기준)의 외국인 유학생이 재적 중이다.


이번 인증으로 국립부경대는 외국인 유학생 비자 발급 심사 기준 완화와 절차 간소화, 정부초청장학생(GKS) 모집 자격 부여 등 혜택을 받게 된다.

지난해 외국인 유학생 OT 단체 사진.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr


