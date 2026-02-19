[특징주]더존비즈온, 퓨리오사AI와 AI 솔루션 글로벌 사업화 MOU에 강세

더존비즈온 더존비즈온 012510 | 코스피 증권정보 현재가 90,700 전일대비 2,000 등락률 +2.25% 거래량 257,111 전일가 88,700 2026.02.19 13:59 기준 관련기사 [클릭 e종목]"더존비즈온, AI 기술로 수익성 높여…목표가↑"'AI쇼크' 美사모펀드 눈물…구식투자 韓PE는 '무풍'더존비즈온, 주당 640원 현금 배당 결정 전 종목 시세 보기 close 이 강세다. 퓨리오사AI와 인공지능(AI) 솔루션 글로벌 사업화 업무협약(MOU)을 체결했다는 소식에 영향을 받은 것으로 풀이된다.

19일 오후 1시48분 기준 더존비즈온은 전일 대비 2.93% 상승한 9만1300원에 거래되고 있다.

이날 더존비즈온은 AI 반도체 기업 퓨리오사AI와 'NPU(신경망처리장치) 기반 AI 솔루션 글로벌 사업화를 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

NPU는 생성형AI 개발 등에 활용되는 신경망처리장치로 그래픽처리장치(GPU)보다 전력 소모량이 적고 AI 추론과 연산에 장점이 크다. 퓨리오사AI는 AI 반도체 설계기업으로 2017년 설립 이후 1세대 컴퓨터 비전용 NPU의 상용화에 이어 최근 2세대 칩 RNGD(레니게이드)의 양산을 시작했다.

이번 업무협약은 양사가 공동 수행한 '2025년 AI 반도체 해외실증 사업'을 비롯해 그동안 상호 축적된 성공적인 협업 성과를 토대로 마련됐다. 레니게이드를 기반으로 한 AI 솔루션의 국내 및 해외 사업화를 목표로 상호 기술 협력을 비롯해 공동 레퍼런스 창출 등 다각적인 협력활동을 전개하기로 했다.

특히 퓨리오사AI의 NPU 환경에서 더존비즈온의 ONE AI를 구동·적용하는 데 주력한다. 공공, 금융 등 보안과 안정성이 중요한 프라이빗(Private) 환경에서는 AI 서비스의 성능뿐 아니라 전력 효율과 운영 효율까지 고려한 인프라 구성이 중요하다. 양사는 레니게이드 기반 인프라를 활용해 이를 검증해 나갈 예정이다.

시장 적용 가능성과 기술적 신뢰도 역시 단계적으로 확보해 나간다. 실제 현장의 서비스 운영 환경을 기준으로 국산 NPU 기반 AI 서비스의 성능, 전력 소모 대비 처리량 측면의 객관적 검증을 추진하고, 신뢰할 수 있는 제삼자 검증 체계를 통해 그 결과를 확인·축적하게 된다.

이를 통해 양사는 국산 NPU에 접목된 AI 서비스의 운영 효율성과 비용 경쟁력을 입증할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 향후 국내외 시장에서의 사업화와 시장 확대를 위한 기술적 기반도 공동으로 마련한다는 방침이다.

더존비즈온은 이번 협력으로 고가의 외산 GPU 의존도를 낮추고 국산 AI 반도체를 활용한 독자적인 AI 인프라 선택지를 확보하게 됐다. 퓨리오사AI 역시 더존비즈온의 기업 고객을 대상으로 공급처 확대에 나서고 기업 핵심 업무 영역에서의 적용 사례와 피드백을 추후 시장 개척에도 활용할 계획이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



