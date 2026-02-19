본문 바로가기
정치
국방·외교

주한미군기지서 열흘만에 기름유출

양낙규군사 및 방산 스페셜리스트

입력2026.02.19 13:39

지난달 군산기지서 4만 1600ℓ 유출

주한 미공군 군산기지에서 유출된 기름이 4만리터(ℓ) 이상인 것으로 전해졌다.


2022년 폴 러캐머라 전 사령관(한미연합사령관·유엔군사령관 겸직)이 미 제8전투비행단에 방문했을 당시 사진. 사진제공=주한미군 페이스북 연합뉴스

2022년 폴 러캐머라 전 사령관(한미연합사령관·유엔군사령관 겸직)이 미 제8전투비행단에 방문했을 당시 사진. 사진제공=주한미군 페이스북 연합뉴스

19일 주한미군에 따르면 미 공군 제8전투비행단은 지난달 26일 군산기지에서 발생한 사고로 연료 탱크에서 약 1만1000 갤런(약 4만1600ℓ)의 전투기 연료가 유출된 것으로 파악됐다.

제8전투비행단 측은 사고 발견 즉시 현장에서 오염물질을 차단·방제하는 조치를 했으며, 인근 지역사회 주민들의 건강이나 안전에 즉각적인 위험은 없다고 당시 밝혔다. 미 공군은 사고 원인을 조사 중인데, 주한미군 기지 내에서 이처럼 대규모 연료 유출 사고가 발생한 것은 전례를 찾기 어렵다.


이에 더해 주한 미공군이 주둔하는 오산기지에서도 이달 초 연료 유출 사고가 발생한 것으로 알려졌다. 오산기지에 주둔하는 미 공군 제51전투비행단은 이달 5일 기지 내에서 기름 유출 사고가 발생했으며, 시설대대 대원들이 즉각 대응해 차단 조치를 했다고 밝혔다. 군산기지 연료 유출 사고 열흘 만이다.


제51전투비행단은 전체 연료 유출 규모를 파악 중이다. 지난 13일 기준으로 230갤런(약 870ℓ)의 유출 연료를 회수했다고 밝혔다. 제51전투비행단 측은 현재 유출 장소에 대해 정화 작업을 진행하고 있으며, 이번 사고가 주변 지역 사회의 건강이나 안전에 위험을 초래하지는 않는다고 밝혔다.

주한미군 기지는 주한미군지위협정(SOFA)에 따라 우리 정부가 미군에 공여한 것으로, 미군은 기지 내 토지와 시설에 대한 사용 권리를 갖지만 소유권은 우리 정부에 있다.





양낙규 군사 및 방산 스페셜리스트 if@asiae.co.kr
