에브리봇, 자회사 에브리봇모빌리티에 삼성전자 출신 CTO 영입

인공지능(AI) 서비스로봇 전문기업 에브리봇이 자회사 에브리봇모빌리티의 신임 CTO(최고기술책임자)로 삼성전자 출신 성한준 상무를 영입했다고 19일 밝혔다.

성 상무는 성균관대 기계공학과를 졸업하고 약 30년간 삼성전자에서 근무한 혁신기술 및 플랫폼 개발 전문가다. 삼성전자에서 오랜기간 근무하면서 키친솔루션 개발업무 총괄과 윈가 및 사용자 중심의 플랫폼 혁신 등 다양한 프로젝트를 수행했다. 또 차별화된 제품 경쟁력 확보를 위해 중장기적인 기술 발전 방향을 수립하는 업무도 담당했으며, 삼성전자 태국 법인에서도 근무한 경험으로 글로벌 생산 거점 운영에 대한 전문성도 갖추고 있다.

성한준 에브리봇모틸리티 상무.

성 상무는 앞으로 에브리봇의 자회사인 에브리봇모빌리티에서 기업부설연구소를 총괄한다. 에브리봇모빌리티의 AI자율주행 퍼스널모빌리티 및 AI자율주행 스마트로봇체어 기술 고도화 등을 위한 연구개발을 주도할 예정이다. 이러한 전문가의 영입으로 에브리봇모빌리티는 R&D역량의 향상, 원가 및 품질 경쟁력 강화, 공급망 효율성 극대화로 기업실적의 빠른 성장이 기대된다.

한편 이번 성 상무 영입으로 에브리봇에는 자회사인 에브리봇모빌리티를 포함해 총 4명의 삼성전자 R&D 출신 인력이 임원으로 근무하게 돼 연구개발 역량이 한층 더 강화됐다.

2022년 에브리봇에 합류한 김영태 사장 및 2024년 에브리봇에 합류해 S/W개발팀장을 맡고 있는 김경수 이사도 삼성전자 출신이다. 2025년에는 카이스트 박사로 30년간 삼성전자에 근무한 조우종 상무가 에브리봇 R&D센터장으로 영입됐다.

에브리봇은 R&D 인력 우대로 로봇전문가인 우수한 핵심연구인력들을 적극적으로 영입하고 있다. 이와 같이 에브리봇 및 자회사의 R&D역량이 한층 더 업그레이드되면서 향후 선보일 새로운 AI 서비스로봇 신제품들이 기대되고 있다.





