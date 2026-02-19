본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

IT·통합

에브리봇, 자회사 에브리봇모빌리티에 삼성전자 출신 CTO 영입

이승진기자

입력2026.02.19 13:23

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

인공지능(AI) 서비스로봇 전문기업 에브리봇이 자회사 에브리봇모빌리티의 신임 CTO(최고기술책임자)로 삼성전자 출신 성한준 상무를 영입했다고 19일 밝혔다.


성 상무는 성균관대 기계공학과를 졸업하고 약 30년간 삼성전자에서 근무한 혁신기술 및 플랫폼 개발 전문가다. 삼성전자에서 오랜기간 근무하면서 키친솔루션 개발업무 총괄과 윈가 및 사용자 중심의 플랫폼 혁신 등 다양한 프로젝트를 수행했다. 또 차별화된 제품 경쟁력 확보를 위해 중장기적인 기술 발전 방향을 수립하는 업무도 담당했으며, 삼성전자 태국 법인에서도 근무한 경험으로 글로벌 생산 거점 운영에 대한 전문성도 갖추고 있다.

성한준 에브리봇모틸리티 상무. 에브리봇

성한준 에브리봇모틸리티 상무. 에브리봇

AD
원본보기 아이콘

성 상무는 앞으로 에브리봇의 자회사인 에브리봇모빌리티에서 기업부설연구소를 총괄한다. 에브리봇모빌리티의 AI자율주행 퍼스널모빌리티 및 AI자율주행 스마트로봇체어 기술 고도화 등을 위한 연구개발을 주도할 예정이다. 이러한 전문가의 영입으로 에브리봇모빌리티는 R&D역량의 향상, 원가 및 품질 경쟁력 강화, 공급망 효율성 극대화로 기업실적의 빠른 성장이 기대된다.

한편 이번 성 상무 영입으로 에브리봇에는 자회사인 에브리봇모빌리티를 포함해 총 4명의 삼성전자 R&D 출신 인력이 임원으로 근무하게 돼 연구개발 역량이 한층 더 강화됐다.


2022년 에브리봇에 합류한 김영태 사장 및 2024년 에브리봇에 합류해 S/W개발팀장을 맡고 있는 김경수 이사도 삼성전자 출신이다. 2025년에는 카이스트 박사로 30년간 삼성전자에 근무한 조우종 상무가 에브리봇 R&D센터장으로 영입됐다.


에브리봇은 R&D 인력 우대로 로봇전문가인 우수한 핵심연구인력들을 적극적으로 영입하고 있다. 이와 같이 에브리봇 및 자회사의 R&D역량이 한층 더 업그레이드되면서 향후 선보일 새로운 AI 서비스로봇 신제품들이 기대되고 있다.




이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'중국 이 정도였나' 15초 영상에 전세계 충격…뒤뚱거리던 로봇도 공중제비 '중국 이 정도였나' 15초 영상에 전세계 충격…뒤... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'1박 170만원' 초호화 호텔도 헐값에 예약 가능?…결제시스템 해킹한 스페인 남성

"옷차림 너무 민망" 출입 제지 당한 여성들, 패륜 발언까지…푸껫 사원 논란

순직 소방관 사주가 예능 소재?…'운명전쟁49' 측 "유족 동의 받았다"

금메달 레이스만큼 뜨거운 '환호'…경기 난입한 깜짝 주자의 정체

"나 빼고 전부 연봉 4000만원 넘는다고?"…평균의 함정

"삼성이 더 비싸다"…엔비디아 HBM4 '하이엔드 vs 가성비' 투트랙 전략 가동

지난해 삼성전자 직원 연봉 1.5억원 추정…1년새 20% 늘어

새로운 이슈 보기