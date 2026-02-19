바디프랜드, 비젼학교 지역아동센터에 후원 물품 전달

명절 음식과 마사지기 10대 전달

바디프랜드가 서울 강남구 일원동에 위치한 비젼학교 지역아동센터를 방문해 후원 물품 전달식을 진행했다고 19일 밝혔다.

박우미 비젼학교 지역아동센터 부장과 바디프랜드 직원복지팀 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. 바디프랜드 AD 원본보기 아이콘

바디프랜드는 지역아동센터 아이들과 교직원들이 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 다양한 후원 물품을 마련했다. 직원복지팀이 직접 조리한 음식과 LA갈비, 닭강정, 롤케이크, 마카롱 등 아이들이 좋아하는 메뉴로 구성됐다.

활동량이 많은 아이들의 피로 해소를 돕기 위한 바디프랜드 미니 마사지건과 목·어깨 마사지기를 각각 5대씩 총 10대도 전달했다.

바디프랜드는 명절마다 임직원들이 직접 만든 음식과 다양한 생활용품, 헬스케어 기기들을 후원하며 나눔 활동을 이어오고 있다.

바디프랜드 관계자는 "명절을 맞아 아이들이 조금이나마 풍성하고 따뜻한 시간을 보내길 바라는 마음으로 이번 후원을 준비했다"며 "바디프랜드는 단순한 지원을 넘어 지역 사회 아이들이 건강하게 성장할 수 있도록 꾸준히 관심을 갖고 기업으로서의 사회적 역할을 실천해 나가겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



