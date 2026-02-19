부산도시공사, 행안부 정보공개 종합평가 ‘최우수’ 2년 연속 달성

99.6점 획득…광역 지방공사 평균 웃돌며 상위 10개 기관 포함

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)가 행정안전부가 주관한 '2025년 정보공개 종합평가'에서 최고 등급인 '최우수'를 획득했다고 19일 전했다.

정보공개 종합평가는 중앙행정기관과 지방자치단체, 공공기관 등을 대상으로 사전정보공표, 정보공개 청구 처리, 고객관리, 제도 운영 등 전반적인 정보공개 수준을 평가하는 제도다. 공공기관의 투명성과 책임성을 가늠하는 대표 지표로 꼽힌다.

부산도시공사는 이번 평가에서 100점 만점 중 99.6점을 받아 광역 지방공사·공단 평균 점수(95.38점)보다 4.22점 높은 성과를 기록했다. 전체 47개 기관 가운데 상위 10개 기관에 포함되며 최우수 등급을 받았고, 지난해에 이어 2년 연속 최우수 등급을 달성했다.

BMC는 시민이 필요한 정보를 보다 쉽게 확인할 수 있도록 공개 항목을 지속 확대하고, 정보공개 처리 전 과정에 대한 체계적 관리와 내부 점검을 강화해 왔다.

신창호 사장은 "이번 최우수 등급은 국민의 알 권리 보장과 투명한 공공서비스 제공을 위해 임직원 모두가 노력한 결과"라며 "시민이 신뢰할 수 있는 정보공개 체계를 더욱 고도화해 책임 있는 공기업의 역할을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



