카페인중독, 신세계백화점 타임스퀘어점서 팝업스토어 성황리 운영 중

디저트 카페 프랜차이즈 카페인중독이 2월 18일부터 26일까지 신세계백화점 타임스퀘어점에서 팝업스토어를 운영 한다. 이번 팝업은 최근 디저트 트렌드로 주목받는 메뉴와 브랜드의 시그니처 메뉴를 한 공간에 선보이는 형태로 구성됐으며, 현장 방문객들의 발길이 이어지고 있다.

팝업스토어의 중심에는 최근 '오픈런 메뉴'로 회자되고 있는 두바이 초코 와플이 자리하고 있다. 해당 메뉴는 카다이프와 피스타치오를 조합하고, 카페인중독이 자체 개발해 특허를 보유한 동물성 생크림을 사용한 것이 특징이다. 바삭한 식감과 진한 풍미를 동시에 구현했다는 점에서 출시 이후 소비자 반응이 빠르게 확산돼 왔으며, 팝업 현장에서도 높은 판매량을 보이고 있다.

최근 일부 디저트 카테고리에서 이른바 '두쫀쿠' 열풍이 다소 주춤하는 흐름이 감지되는 가운데서도, 두바이 초코 와플은 독자적인 콘셉트와 메뉴 구성으로 영향을 받지 않고 꾸준한 판매량을 이어가고 있다. 매장 및 스토어 채널에서는 여전히 높은 회전율을 보이며 브랜드 핵심 메뉴로 자리매김하고 있다는 설명이다.

이번 팝업에서는 기존 메뉴와 함께 오직 현장에서만 판매되는 두바이 초코 크로플도 선보이고 있다. 해당 메뉴는 이번 신세계백화점 타임스퀘어 팝업 기간에만 한정 운영되는 메뉴로, 일반 매장이나 다른 유통 채널에서는 만나볼 수 없다. 기간 한정 메뉴라는 특성이 더해지며 현장 관심도 또한 높게 형성되고 있는 분위기다.

카페인중독의 대표 시그니처 메뉴인 햅쌀 와플 역시 함께 판매되고 있다. 햅쌀 와플은 쌀을 활용한 반죽을 기반으로 한 메뉴로, 바삭한 식감과 함께 달콤하면서도 고소한 풍미를 강조한 라이스 스프레드가 더해진다. 디저트 본연의 맛에 집중한 구성으로 브랜드 정체성을 보여주는 메뉴로 꼽힌다.

카페인중독 관계자는 이번 팝업스토어가 신메뉴와 시그니처 메뉴를 동시에 경험할 수 있는 자리로 기획됐다고 설명했다. 백화점 유동 인구가 많은 상권 특성을 고려해 브랜드 인지도를 확장하는 한편, 한정 메뉴를 통해 방문 동기를 강화하는 전략이라는 것이다.

이번 팝업스토어는 2월 26일까지 신세계백화점 타임스퀘어점에서 진행된다.





이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



