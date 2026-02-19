본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

렛츠런파크 부산경남, ‘말죽거리마켓’ 내달 1일 재개

영남취재본부 조충현기자

입력2026.02.19 13:43

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

주말 상설 플리마켓 운영…소상공인 판로 지원·체험 이벤트 확대

한국마사회 렛츠런파크 부산경남(본부장 엄영석)이 다음 달 1일부터 지역 상생형 주말 플리마켓 '말죽거리마켓' 운영을 본격 재개한다.


'말죽거리마켓'은 다양한 놀이시설과 볼거리, 먹거리를 결합한 주말 상설 행사로, 부산·경남 지역 소상공인들에게 안정적인 판로를 제공하는 상생 플랫폼으로 자리잡아 왔다.

마켓은 매주 토·일요일 오전 11시부터 오후 5시까지 렛츠런파크 부산경남 더비광장에서 열린다. 상시 운영되는 어린이 놀이기구와 함께 일요일에는 지역 소상공인이 참여하는 플리마켓 부스와 푸드트럭 존이 더해져 가족 단위 방문객의 발길을 끌 전망이다.


올해는 붉은 말의 해를 맞아 매월 체험형 이벤트를 확대한다. 매월 첫째 주 일요일에는 플리마켓 구매 고객에게 한국마사회의 캐릭터 '말마 행운의 부적' 키링을 증정한다. 또한 출석 스탬프 이벤트를 통해 적립 횟수에 따라 상·하반기 경품을 제공할 계획이다.


엄영석 본부장은 "말죽거리마켓이 경마공원을 찾는 고객들에게 차별화된 즐거움을 제공하는 동시에 지역 소상공인과 상생하는 일자리 창출의 장이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역민과 함께하는 복합문화공간으로서 역할을 강화하겠다"고 말했다.

렛츠런파크 부산경남은 말죽거리마켓을 시작으로 지역사회와 연계한 다양한 문화 행사를 지속적으로 선보일 예정이다. 자세한 일정은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

렛츠런파크 부산경남 말죽거리마켓 포스터.

렛츠런파크 부산경남 말죽거리마켓 포스터.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'중국 이 정도였나' 15초 영상에 전세계 충격…뒤뚱거리던 로봇도 공중제비 '중국 이 정도였나' 15초 영상에 전세계 충격…뒤... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"100억 아파트 금수저?" 최가온 축하 현수막, 하루 만에 사라진 이유 보니

"옷차림 너무 민망" 출입 제지 당한 여성들, 패륜 발언까지…푸껫 사원 논란

'1박 170만원' 초호화 호텔도 헐값에 예약 가능?…결제시스템 해킹한 스페인 남성

순직 소방관 사주가 예능 소재?…'운명전쟁49' 측 "유족 동의 받았다"

금메달 레이스만큼 뜨거운 '환호'…경기 난입한 깜짝 주자의 정체

심근경색 온 운전자 대신 달렸다…자율주행의 기적

"삼성이 더 비싸다"…엔비디아 HBM4 '하이엔드 vs 가성비' 투트랙 전략 가동

새로운 이슈 보기