재활 임성재, 올해 스케줄 나왔다… 3월 초 필드 복귀

노우래기자

입력2026.02.19 12:55

3월 5일 개막 아널드 파머 인비테이셔널 출전
손목 부상 치료 완료, 다음 달부터 투어 합류
"첫 대회부터 좋은 모습 보여드리겠다"

임성재가 다음 달 필드로 돌아온다.


임성재의 매지니먼트 회사인 올댓스포츠는 19일 "임성재가 3월 5일 개막하는 미국프로골프(PGA) 투어 아널드 파머 인비테이셔널부터 출전한다"고 밝혔다.

임성재가 다음 달 초 열리는 아널드 파머 인비테이셔널에서 복귀 신고를 한다. AFP연합뉴스

임성재는 손목 부상으로 2026시즌 PGA 투어 대회에 아직 출전하지 못하고 있다. 이번 주 열리는 PGA 투어 시그니처 대회 제네시스 인비테이셔널 출전을 목표로 치료 및 재활을 진행했지만 좋은 결과를 얻지 못했다. 임성재 측은 "선수 컨디션과 의료진 의견을 종합적으로 반영한 결과 3월 초 아널드 파머 대회부터 출전하기로 했다"고 설명했다.

임성재는 올댓스포츠를 통해 "예기치 않은 부상으로 대회에 출전하지 못해 답답하고 아쉽다"며 "오랜 시간 기다려주신 팬 분들께 감사드리며, 첫 대회부터 좋은 모습으로 인사드리겠다"고 전했다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
