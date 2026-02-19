광주시교육청, 초·중·고 신입생 입학준비금 지원

광주시교육청은 교육의 공공성 강화와 보편적 교육복지 실현을 위해 오는 3월 초·중·고등학교 모든 신입생을 대상으로 '2026학년도 입학준비금'을 지급한다고 19일 밝혔다.

입학준비금은 신입생들이 교복, 체육복, 도서 등 학교생활에 직·간접적으로 필요한 물품을 구매할 수 있도록 지원하기 위해 지난 2022년부터 시행되고 있다.

지급액은 초등학교 신입생 10만원, 중·고등학교 신입생 30만원이다.

학교는 오는 3월 학기가 시작되면 가정통신문 등을 통해 학생·학부모에게 입학준비금 지급 계획을 안내하고 3월 말 계좌로 현금 지급할 예정이다.

앞서 시교육청이 2025학년도 신입생 학부모를 대상으로 '입학준비금 지원 설문조사'를 실시한 결과, 응답자의 95%가 '가계 경제에 도움이 된다'고 밝혔다. 주요 사용처로는 교복 및 체육복 등 등교에 필요한 의류(70%)를 가장 많이 꼽았다.

이정선 교육감은 "입학준비금 지원이 학부모들의 경제적 부담을 줄이는 데 도움이 되길 바란다"며 "학생들이 안정적으로 학업을 이어갈 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





