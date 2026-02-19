모바일 상업시설 임대관리 서비스 엔스에비뉴, ‘스페이스 밸류’ 본격화

엔스에비뉴, 상업시설 임대관리 구독서비스‘스페이스 밸류’ 본격화

부동산 서비스 산업 경쟁력 강화

분양대행사업과 임대관리사업을 주력으로 하고 있는 ㈜엔스에비뉴는 임대인 대상 상업시설 관리 구독 서비스인 '스페이스 밸류'를 통해 새로운 임대관리 등이 가능한 부동산 모바일 서비스를 더욱 강화하여 선보인다.

상가, 오피스 등 상업시설의 경우 각 업장의 매출, 임대료, 관리비 등 임대인이 직접 관리하려면 시간 및 노력이 많이 필요하기 마련이다. '㈜엔스에비뉴'는 이러한 불편함을 해결하고 더 빠르고 간단하게 관리하기 위해 개발한 상업시설 임대관리 서비스 '스페이스 밸류' 구독서비스 사업을 더 확대하고 본격화 한다. '스페이스 밸류'서비스는 임대인이 주기적으로 시간을 들여 관리하던 부분을 모바일에서 간단하게 관리할 수 있도록하는 임대인대상 관리 플랫폼이다. 서울의 상업시설 대상으로 처음 서비스를 선보이며, 고객들에게 주목받고 있는 서비스이다.

㈜엔스에비뉴 관계자에 따르면, 스페이스 벨류 상업시설관리 구독서비스 이용 시 임대인은 모바일을 통해 월 정기 소식지를 확인하는 것만으로 직접 방문할 필요 없이 고효율의 임차 관리가 가능하고, 임차 호실별 매출 추정, 임대료 및 관리비 등 보다 편리하고 가시성 높은 상업시설 관리 서비스를 제공 받을 수 있게 된다는 설명이다. 또한, 직장인 등 바쁜 임대인 부터 물리적 이동이 어려운 장거리 거주·중장년층 임대인까지 폭넓게 이용 가능한 서비스로 자리 잡고 있다"고 밝혔다.

본 구독서비스의 장점은 임대차계약 기간이 만료되더라도 구독자가 더 확장된 서비스를 원한다면 임대차 계약 연장, 혹은 신규 임차인 매칭 등 ㈜엔스에비뉴의 전문성과 확보된 테넌트 데이터를 기반하여 제공하는 전반적 매물 관리 대행 서비스도 제공받을 수 있어 편리하다.

㈜엔스에비뉴는 지난 13년간의 경험을 토대로 '스페이스 밸류' 구독서비스뿐만 아니라 다양한 부동산 서비스를 연구·기획하여 고객들이 더욱 편리한 관리서비스를 제공 할 계획이며, 소비자의 니즈를 연구하여 부동산 서비스 산업의 입지를 강화해 나갈 계획이라고 밝혔다.





