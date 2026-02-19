본문 바로가기
동명대, 볼링부·사격부 졸업생에 우수 운동부상 수여

영남취재본부 김용우기자

입력2026.02.19 11:11

동명대학교가 볼링부와 사격부 졸업생에게 우수 운동부상을 시상했다.


동명대는 2026년 2월 학위수여식을 기념해 장가영(볼링, 부산남구청), 최은도(볼링, 부산시청), 정윤종(사격, 상무) 등 볼링부, 사격부의 졸업생에 대해 우수 운동부상을 수여했다고 19일 알렸다.

이들은 동명대 재학 중 우수한 경기성적과 학교생활을 바탕으로 올해 국내 우수 운동단체에 입단하게 됐다.


동명대 이상천 총장은 "운동부 학생들이 학업과 운동을 병행하며 일군 빛나는 성과로 스포츠명문 동명대 위상을 더 높였다"며 인사를 전했다.

(왼쪽부터)최은도(부산시청), 장가영(부산남구청), 이상천 총장, 정윤종(상무).

(왼쪽부터) 권연수 사격부 감독, 이상천 총장, 이승영 볼링부 총감독, 신중훈 볼링부 감독.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
