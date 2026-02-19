코스닥 급등에 '매수 사이드카' 발동…코스닥150선물, 6%대↑

코스닥 지수가 급등하면서 19일 장중 프로그램매수호가 일시효력정지(사이드카) 조처가 발동됐다. 코스닥 매수 사이드카 발동은 올해 들어 이번이 두 번째다.

19일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다. 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

이날 오전 11시5분 기준 코스닥은 전 거래일 대비 47.20포인트(4.27%) 오른 1153.28을 기록했다. 외국인과 기관이 각각 4138억원, 4485억원어치를 사들이고 있다.

코스닥 시가총액 상위 종목 중에선 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 287,000 전일대비 43,000 등락률 +17.62% 거래량 282,925 전일가 244,000 2026.02.19 10:56 기준 관련기사 코스피, 5600선 돌파… 삼성전자, 5% 뛰며 '19만전자' 등극외국인 3거래일 연속 순매수…코스피 1% 상승 마감외국인 3조 ‘던지기’…코스피, 5089선 마감, 변동성 장세 지속 전 종목 시세 보기 close (17.21%), 케어젠 케어젠 214370 | 코스닥 증권정보 현재가 139,300 전일대비 18,500 등락률 +15.31% 거래량 172,905 전일가 120,800 2026.02.19 10:56 기준 관련기사 코스피, 5600선 돌파… 삼성전자, 5% 뛰며 '19만전자' 등극코스피 하락 마감했지만 5500선 사수…코스닥도 약세외국인 3조 ‘던지기’…코스피, 5089선 마감, 변동성 장세 지속 전 종목 시세 보기 close (15.31%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 171,900 전일대비 21,500 등락률 +14.30% 거래량 3,415,959 전일가 150,400 2026.02.19 10:56 기준 관련기사 코스피 하락 마감했지만 5500선 사수…코스닥도 약세수익 불려준 효자 종목...만약 3배 더 살 수 있었더라면?외국인 3거래일 연속 순매수…코스피 1% 상승 마감 전 종목 시세 보기 close (14.56%), 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 612,000 전일대비 77,000 등락률 +14.39% 거래량 181,503 전일가 535,000 2026.02.19 10:56 기준 관련기사 코스피, 5600선 돌파… 삼성전자, 5% 뛰며 '19만전자' 등극코스피 하락 마감했지만 5500선 사수…코스닥도 약세코스피 1%대 상승…5360선 도달 전 종목 시세 보기 close (13.83%) 등이 두자릿수 상승률을 보이고 있다. 클래시스 클래시스 214150 | 코스닥 증권정보 현재가 70,400 전일대비 7,000 등락률 +11.04% 거래량 404,652 전일가 63,400 2026.02.19 10:56 기준 관련기사 코스피, 5600선 돌파… 삼성전자, 5% 뛰며 '19만전자' 등극실적으로 증명하는 클래시스…계단식 성장구조 확립[클릭 e종목]코스피 하락 마감했지만 5500선 사수…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close (9.94%), 보로노이 보로노이 310210 | 코스닥 증권정보 현재가 232,000 전일대비 19,500 등락률 +9.18% 거래량 65,299 전일가 212,500 2026.02.19 10:56 기준 관련기사 코스피, 5600선 돌파… 삼성전자, 5% 뛰며 '19만전자' 등극외국인 3조 ‘던지기’…코스피, 5089선 마감, 변동성 장세 지속코스피, 외인·기관 매도에 4900선 거래…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close (9.18%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 214,000 전일대비 17,900 등락률 +9.13% 거래량 575,892 전일가 196,100 2026.02.19 10:56 기준 관련기사 코스피, 5600선 돌파… 삼성전자, 5% 뛰며 '19만전자' 등극코스피 하락 마감했지만 5500선 사수…코스닥도 약세외국인 3조 ‘던지기’…코스피, 5089선 마감, 변동성 장세 지속 전 종목 시세 보기 close (8.87%), HPSP HPSP 403870 | 코스닥 증권정보 현재가 46,150 전일대비 3,550 등락률 +8.33% 거래량 2,145,138 전일가 42,600 2026.02.19 10:56 기준 관련기사 코스피, 5600선 돌파… 삼성전자, 5% 뛰며 '19만전자' 등극외국인 3거래일 연속 순매수…코스피 1% 상승 마감외국인 3조 ‘던지기’…코스피, 5089선 마감, 변동성 장세 지속 전 종목 시세 보기 close (8.33%) 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 720,000 전일대비 50,000 등락률 +7.46% 거래량 186,670 전일가 670,000 2026.02.19 10:56 기준 관련기사 코스피, 5600선 돌파… 삼성전자, 5% 뛰며 '19만전자' 등극코스피 1%대 상승…5360선 도달장 초반 코스피 주춤, 5200대 약보합 출발 전 종목 시세 보기 close (8.06%) 등도 강세다.

한국거래소는 이날 오전 10시41분쯤 코스닥150선물가격 및 현물지수(코스닥150)의 변동으로 향후 5분간 프로그램매수호가의 효력이 정지된다고 밝혔다. 발동 당시 코스닥150선물 가격은 전 거래일 종가 대비 120.40포인트(6.31%) 오른 2027.20이었다. 현물인 코스닥150지수는 119.39포인트(6.27%) 오른 2021.35였다.

사이드카는 선물시장 급등락이 현물 시장에 영향을 미치는 것을 방지하기 위한 제도다. 코스닥 매수 사이드카는 코스닥150선물 기준가 대비 6% 이상 상승 및 코스닥150 지수 3% 이상 상승이 1분간 지속될 경우 발동된다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>