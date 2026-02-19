본문 바로가기
코스닥 급등에 '매수 사이드카' 발동…코스닥150선물, 6%대↑

김대현기자

입력2026.02.19 11:10

코스닥 지수가 급등하면서 19일 장중 프로그램매수호가 일시효력정지(사이드카) 조처가 발동됐다. 코스닥 매수 사이드카 발동은 올해 들어 이번이 두 번째다.


19일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다. 조용준 기자

19일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다. 조용준 기자

이날 오전 11시5분 기준 코스닥은 전 거래일 대비 47.20포인트(4.27%) 오른 1153.28을 기록했다. 외국인과 기관이 각각 4138억원, 4485억원어치를 사들이고 있다.

코스닥 시가총액 상위 종목 중에선 펩트론 (17.21%), 케어젠 (15.31%), 에코프로 (14.56%), 삼천당제약 (13.83%) 등이 두자릿수 상승률을 보이고 있다. 클래시스 (9.94%), 보로노이 (9.18%), 에코프로비엠 (8.87%), HPSP (8.33%) 레인보우로보틱스 (8.06%) 등도 강세다.


한국거래소는 이날 오전 10시41분쯤 코스닥150선물가격 및 현물지수(코스닥150)의 변동으로 향후 5분간 프로그램매수호가의 효력이 정지된다고 밝혔다. 발동 당시 코스닥150선물 가격은 전 거래일 종가 대비 120.40포인트(6.31%) 오른 2027.20이었다. 현물인 코스닥150지수는 119.39포인트(6.27%) 오른 2021.35였다.


사이드카는 선물시장 급등락이 현물 시장에 영향을 미치는 것을 방지하기 위한 제도다. 코스닥 매수 사이드카는 코스닥150선물 기준가 대비 6% 이상 상승 및 코스닥150 지수 3% 이상 상승이 1분간 지속될 경우 발동된다.




김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
