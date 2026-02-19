본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

중기·벤처

삼표그룹, 신규입사자 온보딩에 핸즈온 봉사활동 도입

이서희기자

입력2026.02.19 11:09

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

소장용·기부용 도자기컵 제작

삼표그룹이 경주시 소재 삼표연수원에서 신규 입사자 교육 과정의 일환으로 체험형 '핸즈온(Hands-on)' 봉사활동을 실시했다고 19일 밝혔다.

삼표그룹의 신규입사자들이 도자기 컵을 제작하고 있다. 삼표그룹

삼표그룹의 신규입사자들이 도자기 컵을 제작하고 있다. 삼표그룹

AD
원본보기 아이콘

이번 활동은 신입사원들이 입사 초기부터 기업의 사회적 책임을 직접 체험하고, 지역사회와 함께 성장하는 조직문화를 자연스럽게 이해하는 것을 돕기 위해 마련됐다.


이날 참여한 신규 입사자 15명은 사회적 기업 '스프링샤인' 소속 발달장애인 도예 강사의 지도 아래 도자기 컵을 제작했다. 소장용 컵과 나눔을 위한 기부용 컵으로, 이중 기부용 컵은 발달장애인 직업재활시설인 굿윌스토어에 전달될 예정이다.

삼표그룹 사회공헌단은 신규 입사자 온보딩 프로그램과 연계한 사회공헌 활동을 정례화해 운영할 계획이다. 이를 통해 구성원들이 입사 시점부터 기업의 사회적 책임을 자연스럽게 체감하고, 나눔의 가치를 실천할 수 있는 선순환 구조를 만든다는 구상이다.


유용재 삼표그룹 사회공헌단장은 "신규 입사자들이 직접 손으로 나눔의 가치를 만들어보며 기업의 사회적 책임을 되새기는 의미 있는 시간이었다"며 "앞으로도 임직원들이 지역사회와 상생할 기회를 적극적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

집 오자마자 아빠 휴대폰부터 손댄다…2030의 '구독 취소' 행렬 집 오자마자 아빠 휴대폰부터 손댄다…2030의 '구... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'1박 170만원' 초호화 호텔도 헐값에 예약 가능?…결제시스템 해킹한 스페인 남성

"옷차림 너무 민망" 출입 제지 당한 여성들, 패륜 발언까지…푸껫 사원 논란

순직 소방관 사주가 예능 소재?…'운명전쟁49' 측 "유족 동의 받았다"

금메달 레이스만큼 뜨거운 '환호'…경기 난입한 깜짝 주자의 정체

"나 빼고 전부 연봉 4000만원 넘는다고?"…평균의 함정

"삼성이 더 비싸다"…엔비디아 HBM4 '하이엔드 vs 가성비' 투트랙 전략 가동

지난해 삼성전자 직원 연봉 1.5억원 추정…1년새 20% 늘어

새로운 이슈 보기