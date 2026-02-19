尹내란1심 앞두고 압박 최고조…정청래 "사형 선고되길"·조국 "민주주의 승리돼야"

정청래 "국민, 사법부 진격 없기를"

조국 "지귀연 재판부 진실 직시해야"

윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 사건 1심 선고와 관련해 여권은 사법부를 상대로 엄벌에 나서줄 것을 촉구했다.

정청래 더불어민주당 대표는 19일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "오늘의 범죄를 벌하지 않는다면 내일의 범죄에 용기를 주는 것"이라며 "윤석열 내란 우두머리에게 사형이 선고되길 바란다"고 밝혔다. 정 대표는 "국민들이 조희대 사법부로 진격하는 일이 없기를 바란다"고 경고하기도 했다.

내란 우두머리 혐의로 사형이 구형된 윤석열 전 대통령의 1심 선고를 앞둔 19일 서울 서초구 서울중앙지방법원 인근에 경찰차벽이 세워져 있다. 2026.2.19 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

조국 조국혁신당 대표는 국회에서 열린 최고위원회의에서 "윤석열 일당 행위에 대해서 여러 차례 사법적 판단이 나왔다"며 "헌법재판소는 탄핵심판에서 '헌법 수호 관점에서 용납될 수 없는 중대한 법위반행위'라 판단했고, 한덕수 1심 재판부는 '국헌 문란의 목적과 실질적 폭동 요건을 갖춘 '위로부터의 내란'이자, '친위쿠데타'로 규정했으며, 이상민 전 행안부장관 재판부도 '국헌을 문란하게 할 목적으로 다수인이 결합해 유형력을 행사하고 해악을 고지함으로써 한 지방의 평온을 해할 정도의 위력이 있는 폭동, 즉 내란 행위를 일으켰다'고 판결했다"며 "오늘 선고는 대한민국의 승리, 민주주의의 승리, 헌법의 승리여야 한다"고 했다. 이어 "지귀연 재판부는 이러한 진실과 역사의 무게를 직시해야 한다"고 당부했다.

한병도 민주당 원내대표도 국회에서 열린 정책조정회의에서 "윤석열과 내란 세력은 헌정질서와 민주주의를 짓밟고 국민 생명을 위협한 반국가 범죄자들"이라며 "법원은 법정 최고형을 선고해서 법의 준엄함을 보이고 무너진 헌정질서를 바로 세워야 한다"고 당부했다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>