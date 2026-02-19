BPA·­민간 해외진출 협업사례·지원정보 한자리에

해외 항만·물류사업 진출 지원 세미나

부산항만공사가 글로벌 물류 불확실성 대응을 위한 해외 진출 지원에 나선다.

부산항만공사(BPA·사장 송상근)는 해양수산부와 함께 오는 3월 5일 오후 2시 서울 한국프레스센터 국제회의장에서 2026 해외 항만·물류사업 진출 지원 세미나를 연다고 19일 알렸다.

최근 글로벌 해운·물류시장은 미·중 무역 갈등, 홍해 사태 등 지정학적 리스크와 해운동맹 재편, 탈탄소 규제 강화, 공급망 디지털화 등 복합 변수가 맞물리며 불확실성이 커진 상황이다. BPA는 이 같은 환경 변화 속에서 국내 기업의 안정적인 해외 거점 확보를 지원하기 위해 세미나를 마련했다.

이날 BPA는 네덜란드 로테르담, 스페인 바르셀로나, 인도네시아 동부 자바, 미국 LA/LB 등 해외 물류센터 운영 현황과 성과를 공유한다. 현지 물류비 절감과 화물 처리 속도 개선 사례 등을 소개하며 공동 진출 모델도 제시할 계획이다.

세미나에서는 BPA 해외사업 현황과 제안 공모제도 설명을 시작으로 민간 기업의 협력 사례와 디지털 물류 플랫폼을 활용한 해외 진출 전략도 발표된다. 중소벤처기업진흥공단, 한국해양수산개발원(KMI), 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND) 등 유관기관의 지원 정책도 안내된다.

송상근 사장은 "부산항의 글로벌 네트워크를 활용해 우리 기업이 세계 시장으로 나아갈 수 있는 실질적인 발판을 마련하겠다"며 "부산항만공사가 K-물류 플랫폼으로서 역할을 강화하겠다"고 힘줬다.

세미나 종료 후에는 사전 신청 기업을 대상으로 해외 물류센터 이용과 관련한 1대1 상담도 진행한다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



