인크레더블버즈, 임시주총 앞두고 지배구조 투명성 및 기업 정상화 의지 강조

인크레더블버즈 인크레더블버즈 064090 | 코스닥 증권정보 현재가 798 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 798 2026.02.19 11:26 기준 관련기사 인크레더블버즈, 23일 임시주총 개최…"기업 정상화 가능성 입증할 것"인크레더블버즈 누트라코스, 2026년 설맞이 '시간을 회복하는 선물' 기획전 진행모티바코리아, 상하이 화메이 병원서 국제 학술 교류 프로그램 진행 전 종목 시세 보기 close 가 오는 23일 개최되는 임시주주총회를 앞두고 회사의 지배구조 안정화와 투자자 소통 강화에 주력하고 있다고 19일 밝혔다.

회사 공시에 따르면 인크레더블버즈는 2024년 전후로 최대주주 변경과 자본조달 등 주요 구조 변화가 순차적으로 진행됐다. 당시 기존 최대주주였던 베노티앤알 및 특수관계인은 보유 지분 일부를 투자조합에 양도했으며 이후 제3자배정 유상증자 납입 절차를 거쳐 최대주주 변경이 완료됐다.

시장에서는 해당 시기 형성된 지분 구조와 이후 주가 흐름 등을 종합적으로 지켜보는 분위기다. 특히 일부 투자주체의 지분 처리 방향과 관련해 다양한 해석이 제기된 바 있으나, 회사 측은 관련 절차가 공시 규정에 따라 진행됐다는 입장이다.

최근 자본시장 전반에서 복합 자본거래에 대한 투자자 검증 강도가 높아지는 흐름과 맞물려 투자자 보호와 정보 투명성에 대한 요구도 커지는 추세다. 이에 따라 이번 임시주주총회 역시 향후 회사의 지배구조 안정성과 주주가치 제고 방향을 가늠하는 계기가 될 것으로 시장은 보고 있다.

인크레더블버즈 관계자는 "이번 주총을 통해 확립될 안정적인 지배구조가 향후 시장 신뢰 회복과 기업 정상화를 향한 중요한 이정표가 될 것"이라며 "주주들의 간절한 염원인 거래재개와 주주권익 보호를 위해 회사가 취할 수 있는 모든 전략적 조치들을 책임감 있게 검토하고 실행에 옮길 것"이라고 말했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>