한국맥도날드, 햄버거 가격 평균 2.4% 인상

임혜선기자

입력2026.02.19 10:35

시계아이콘00분 29초 소요
고환율·원재료·인건비 상승 등에 따른 조치

한국맥도날드는 20일부터 35개 메뉴 가격을 평균 2.4% 인상한다고 19일 밝혔다. 맥도날드의 가격 인상은 지난해 3월 이후 11개월 만이다.


회사 측은 "고환율과 원재료·인건비 상승 등 제반 비용 증가에 따른 불가피한 조치"라며 "고객 부담을 고려해 인상 대상과 폭을 최소화했다"고 설명했다.

한국맥도날드, 햄버거 가격 평균 2.4% 인상
인상 폭은 100~400원 수준이다. 대표 제품인 빅맥 단품은 5700원으로 200원 오른다. 빅맥 세트는 7400원에서 7600원으로 인상된다. 사이드 메뉴와 음료 가격도 오른다. 감자튀김(M)은 2500원에서 2600원으로 100원이 인상되고, 탄산음료(M)는 1900원에서 2000원으로 오른다.


다만 불고기버거 세트, 맥치킨 세트, 치즈버거 세트, 치즈버거(L) 세트, 토마토 치즈 비프 버거 세트 등 5개 세트 메뉴는 6000원 이하로 판매된다.


이와 함께 토마토 치즈 비프 버거 세트를 점심 할인 프로그램 '맥런치' 라인업에 새로 포함했다. 기존 빅맥, 맥스파이시 상하이 버거, 베이컨 토마토 디럭스 버거, 1955버거, 더블 불고기 버거, 맥크리스피 디럭스 버거에 더해 총 7종으로 확대됐다. 가격은 5200원이다.




임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
