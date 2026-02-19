본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

코레일, 국가 공인 정보보호 인증 'ISMS-P' 획득

대전=정일웅기자

입력2026.02.19 10:34

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국철도공사(코레일)는 정보보호 분야 국가 공인 인증인 'ISMS-P(Information Security Management system - Personal information protection)'를 획득했다고 19일 밝혔다.


코레일, 국가 공인 정보보호 인증 'ISMS-P' 획득
AD
원본보기 아이콘

'ISMS-P'는 한국인터넷진흥원(KISA)이 기업과 기관의 정보자산 및 개인정보 보호체계를 관리·물리·기술적으로 평가·검증해 인증한다.

코레일은 모바일 앱 '코레일톡', 코레일 홈페이지 등 승차권 예약발매 시스템과 전국 호환 교통카드 '레일플러스' 등 8개 전산 시스템으로 'ISMS-P' 인증받았다.


앞서 코레일은 정보보호 관련 국제표준 인증인 'ISO2700', 'ISO27701'과 국내 정보보호 관리체계 인증인 'ISMS' 등을 획득하며 보안 역량을 강화하는 데 주력했다.


윤재훈 코레일 AI전략본부장은 "코레일은 앞으로도 AI 등 첨단 기술을 도입해 국민이 안심하고 이용할 수 있는 안전한 철도 디지털 환경을 만들기 위해 노력하겠다"고 말했다.




대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

집 오자마자 아빠 휴대폰부터 손댄다…2030의 '구독 취소' 행렬 집 오자마자 아빠 휴대폰부터 손댄다…2030의 '구... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'1박 170만원' 초호화 호텔도 헐값에 예약 가능?…결제시스템 해킹한 스페인 남성

"옷차림 너무 민망" 출입 제지 당한 여성들, 패륜 발언까지…푸껫 사원 논란

순직 소방관 사주가 예능 소재?…'운명전쟁49' 측 "유족 동의 받았다"

금메달 레이스만큼 뜨거운 '환호'…경기 난입한 깜짝 주자의 정체

"나 빼고 전부 연봉 4000만원 넘는다고?"…평균의 함정

"삼성이 더 비싸다"…엔비디아 HBM4 '하이엔드 vs 가성비' 투트랙 전략 가동

지난해 삼성전자 직원 연봉 1.5억원 추정…1년새 20% 늘어

새로운 이슈 보기