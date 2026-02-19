월마트·더우인 한국行에…코트라, 'K소비재 수출 플랫폼' 강화

글로벌 유통사 방한 구매상담회 잇따라

코트라, 60개국 336개 유통망과 협력 확대

입점부터 판촉·물류까지 원스톱 지원

글로벌 1위 유통기업 월마트와 중국 1위 라이브커머스 플랫폼 더우인 등이 연초 한국을 찾아 K소비재 확보에 나선 가운데, 대한무역투자진흥공사(코트라)는 전 세계 132개 해외 조직망을 활용해 입점에서 사후 마케팅, 인증, 물류에 이르는 'K소비재 수출 종합 지원 플랫폼'을 구축하고 한국 기업의 해외 진출을 지원할 계획이라고 19일 밝혔다.

코트라에 따르면 월마트는 지난달 21일 해외사업 및 구매를 총괄하는 고위급 구매단 12명이 방한해 국내 기업 200여개사와 상담을 진행했으며, 더우인은 지난달 26일 벤더사와 인플루언서 등 90명 규모의 대규모 구매단을 파견했다. 이들은 역직구 세미나와 중국 소비자 대상 라이브커머스를 진행했다.

코트라는 이러한 수요를 수출 성과로 연결하기 위해 '1무역관 1유통망 협력사업(이하 1무 1유 사업)'을 확대할 계획이라고 밝혔다. 해외 무역관이 현지 유력 유통망과 손잡고 한국 제품의 입점부터 사후 판촉 지원까지 맞춤형으로 제공하는 이 사업은, 올해 협력 대상을 60개국 336개 유통망으로 넓힐 계획이다.

1무 1유 사업은 특히 동남아·중남미에서 성과가 나타나고 있다. 필리핀 대표 창고형 프리미엄마트 유통체인인 랜더스(Landers)와 정기입점 체계를 구축했고, 방한 구매상담회를 통해 7개 기업이 입점에 성공했다. 칠레에서도 중남미 1위 온라인 유통망인 메르까도리브레(MercadoLibre)와 협력해 '한국제품 전용관'을 마련했고 10개 기업이 최초 매출을 기록한 바 있다.

코트라는 입점뿐 아니라 사후 팝업 쇼케이스, 라이브커머스, 인플루언서 마케팅과 연계해 안정적인 수출 확대를 지원하겠다는 방침이다. 이를 위해 해외마케팅, 인증, 물류 전반에서 K-소비재 수출지원 프로그램을 대폭 확대 운영한다.

코트라는 올해 1무 1유 사업을 포함해 소비재 해외마케팅에 더욱 박차를 가할 계획이다. K콘텐츠와 연계한 종합 마케팅 행사인 한류박람회를 두바이(6월), 하노이(9월)에서 열고, 신흥국 유통망과의 협력을 강화하기 위한 소비재 쇼케이스 전시상담회 'K-라이프스타일'도 중국, 멕시코에서 개최할 예정이다.

인증 및 물류 지원에도 적극 나선다. 뉴욕, 하노이 등 20개 무역관에 '소비재 인증지원 데스크'를 신규 설치해 현지 전문가와 함께 인증 정보 제공과 규제 관련 애로 해소를 지원한다. 기존 80개국 124개 무역관에서 운영하던 302개의 '해외공동물류센터' 중에 소비재 물류 중심의 'K소비재 물류지원 데스크'를 지정해 수입통관, 역직구, 항공운송 특화 물류서비스 등의 지원을 확대한다.

강경성 코트라 사장은 "소비재는 K컬쳐 확산과 선순환을 일으키며 수출 품목 다변화에 핵심 역할을 하고 있다"며, "올해는 전세계 유통망과 협력체계를 강화해 K소비재 수출을 더욱 확대해 나가겠다"고 말했다.





