양양군, ‘사계절 전천후’ 족구·풋살 겸용 실내 에어돔 2월 말 준공

이종구기자

입력2026.02.19 10:24

3개월 시범 운영 거쳐
6월 정식 개관
생활체육 활성화 기대

강원도 양양군이 사계절 내내 날씨 걱정 없이 이용할 수 있는 족구·풋살 겸용 실내 에어돔 체육시설을 2월 말 준공한다.

양양 족구장 에어돔. 양양군 제공

이번 사업은 족구와 풋살 경기가 모두 가능한 풋살장 2면 규모의 실내형 에어돔 체육시설을 조성하는 것으로, 총사업비 30억원(도비 8억 4500만원, 군비 21억5500만원)을 투입해 연면적 약 2600㎡ 규모로 설치되고 있다.


현재 주요 구조물 설치를 완료하고 조명 등 일부 마감 공정만 남은 상태로, 2월 말 준공을 목표로 순조롭게 공사가 진행 중이다. 군은 공사 마무리 단계에서도 이용자의 안전과 편의를 최우선으로 고려해 시설 완성도를 높일 계획이다.

그동안 폭염과 우천 등 기후 여건으로 야외 체육활동에 제약이 있었던 만큼, 이번 에어돔 설치는 연중 안정적인 체육활동 환경을 구축한다는 점에서 의미가 크다.


준공 이후에는 약 3개월간 시범 운영을 실시한다. 시범 운영 기간 동안 시설 운영 방식, 안전관리 체계 등을 점검하고, '양양군 체육시설 관리운영 조례' 개정을 통해 이용요금과 사용방법 등 세부 운영 기준을 마련한 뒤 6월경 정식 개관할 예정이다.


양양군 관계자는 "에어돔 족구장이 완공되면 날씨에 좌우되지 않는 안정적인 체육활동이 가능해진다"며 "시범 운영을 통해 미비점을 보완하고, 군민 누구나 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 체육시설로 만들어 가겠다"고 밝혔다.




양양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

