동부산 '차량 민원' 편해진다… 차량등록사업소 동부산지원센터, '사업용'까지 확대

23일부터 사업용 자동차등록 특화시설 확대운영

부산 동부산권 차량 행정서비스가 한층 강화된다.

부산시(시장 박형준)는 오는 23일부터 차량등록사업소 동부산지원센터를 '사업용 자동차 등록 특화시설'로 확대 운영한다고 19일 알렸다.

동부산지원센터는 기장체육관 내에 조성돼 지난해 3월 21일 문을 열었다. 그동안 차량등록사업소 본소 방문이 불편했던 동부산 지역 시민의 접근성을 높이고 신속한 민원 처리를 지원해 왔다.

이번 확대 운영에 따라 기존 자가용 이전·변경 업무뿐 아니라 사업용 자동차의 신규·이전·변경·말소 등록과 번호판 교부 등 모든 사업용 자동차 등록 업무를 처리한다. 인근 화물차 공영차고지와 대형 매매단지 활성화로 증가한 수요에 대응해 원스톱 민원 서비스를 제공한다는 계획이다.

시는 이번 조치로 차량등록 대기 시간과 이동 부담이 줄어들고 사업용 자동차 종사자와 지역 주민들의 행정 만족도가 높아질 것으로 기대한다. 동·서부 간 차량 행정서비스 격차 해소에도 도움이 될 전망이다.

박형준 시장은 "동부산지원센터는 시민의 차량 민원 숙원을 해결한 실질적 행정 개선 사례"라며 "시민 중심 현장 행정을 확대해 나가겠다"고 말했다.

