본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정당

우재준 "대구민심은 '싸우지 말라'…배현진 징계 취소해야"

유제훈기자

김평화기자

입력2026.02.19 09:55

시계아이콘00분 48초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"배 의원, 스토킹 테러 트라우마도 있어"

우재준 국민의힘 최고위원은 19일 당 중앙윤리위원회가 서울시당위원장인 배현진 의원에게 당원권 1년의 중징계를 내린 데 대해 "최고위원회 차원에서 배 의원에 대한 징계를 취소했으면 한다"고 했다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

우 최고위원은 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의서 "서울시당위원장인 배 의원은 선거를 통해 당선된 사람이고, 지금 (6·3 지방선거 국면에서) 가장 중요한 역할을 해야 하는 사람인데 (징계를 해서) 어떻게 지방선거를 잘 치를 수 있을지 걱정된다"면서 이같이 밝혔다.


앞서 배 의원은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 이혜훈 전 기획예산처 장관 후보자의 지명 철회와 관련한 글에서 한 누리꾼이 '니는 가만히 있어라'라는 댓글을 달자, 해당 누리꾼의 가족으로 추정되는 미성년 여자 아동의 사진을 모자이크 처리 없이 SNS상에 공개하며 '자식 사진 걸어놓고 악플질'이라고 적어 논란을 불러일으킨 바 있다. 국민의힘 중앙윤리위는 이를 이유로 배 의원에게 당원권 1년 정지 처분을 내렸다.

우 최고위원은 "설 연휴 대구에 있으면서 많은 걱정의 목소리를 들었는데 그중 가장 많이 들은 건 우리끼리 '그만 싸웠으면 좋겠다'라는 말씀이었다"면서 "그런데 설 연휴 시작과 함께 나온 소식이 배 의원에 대한 징계였다"고 했다.


이어 우 최고위원은 "배 의원이 아이 사진을 올린 것은 적절하다고 생각되진 않지만, 스토킹성 악플러에 대한 대응 과정에서 일회성으로 과민반응 한 점도 고려해야 한다"면서 "배 의원은 스토킹 테러에 대한 트라우마도 있는 사람"이라고 전했다.


우 최고위원은 "더불어민주당의 논평만 봐도 정치적 징계를 얘기하고 있는 상황"이라면서 "먼저 나서 배 의원을 징계하는 것이 동료의원에 대해 잘 대응하고 있는 것인지, 적절한지 돌아봐야 할 때라고 생각한다"고 했다.




유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
김평화 기자 peace@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

집 오자마자 아빠 휴대폰부터 손댄다…2030의 '구독 취소' 행렬 집 오자마자 아빠 휴대폰부터 손댄다…2030의 '구... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'1박 170만원' 초호화 호텔도 헐값에 예약 가능?…결제시스템 해킹한 스페인 남성

"옷차림 너무 민망" 출입 제지 당한 여성들, 패륜 발언까지…푸껫 사원 논란

순직 소방관 사주가 예능 소재?…'운명전쟁49' 측 "유족 동의 받았다"

금메달 레이스만큼 뜨거운 '환호'…경기 난입한 깜짝 주자의 정체

"나 빼고 전부 연봉 4000만원 넘는다고?"…평균의 함정

경찰, '모텔 연쇄 사망' 20대 여성에 살인 혐의 적용

설 연휴 유튜브 먹통 이유는 '이것' 때문…과기부, 구글 의무 들여다본다

새로운 이슈 보기