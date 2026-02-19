본문 바로가기
포천시, 영중면 거사리 유지공장 현장 점검…악취 저감 방안 논의

이종구기자

입력2026.02.19 09:54

경기 포천시는 지난 13일 악취 발생으로 주민 불편이 지속적으로 제기된 영중면 거사리 소재 유지 공장을 방문해 현장 점검을 실시했다.

백영현 포천시장이 지난 13일 악취 발생으로 주민 불편이 지속적으로 제기된 영중면 거사리 소재 유지 공장을 방문해 현장 점검을 실시하고 있다. 포천시 제공

이번 점검은 행정기관의 단독 점검으로는 현장의 문제를 충분히 반영하기 어렵다는 판단에 따라, 주민과 함께 현장을 확인하고 의견을 청취해 실질적인 민원 해소로 이어지도록 추진됐다.


이날 현장에는 포천시장과 관계 공무원, 지역 주민 등이 함께 참여해 사업장 운영 실태와 악취 저감시설의 설치·가동 현황을 중점적으로 점검했다. 또한 공장에서 발생하는 악취를 줄이기 위해 개선 계획을 공유받고, 추가적인 저감 대책과 이행 방향에 대해 의견을 나눴다.

현장에 동행한 한 주민은 "그동안 악취 문제로 불편이 지속돼 왔는데, 시가 주민과 함께 직접 현장을 확인하고 개선 대책을 논의한 점에 의미가 크다고 생각한다"고 말했다.


포천시 관계자는 "악취 저감은 형식적인 행정 조치에 머물러서는 안 되며, 주민이 일상에서 실제로 변화를 체감할 수 있는 수준으로 개선이 이어져야 한다"며 사업주에게 시설 개선과 운영 관리 강화를 당부했다.


이어 "시는 악취 문제 해결을 위한 자문과 기술 지원을 병행하고, 개선 조치의 이행 여부를 지속적으로 확인하고 점검해 주민 생활환경이 실질적으로 개선될 수 있도록 관리해 나가겠다"고 밝혔다.

포천시는 앞으로도 주민 불편 사항에 대해서는 현장 중심의 대응 원칙을 유지하고, 사업장과의 협력을 통해 쾌적한 생활환경 조성에 행정 역량을 집중할 계획이다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

