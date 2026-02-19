강원랜드재단, ‘마을·복지·소상공인’ 3대 분야 맞춤 지원 본격 시동

강원랜드사회공헌재단, 지역 맞춤형 공모사업 본격 추진

마을활력·복지현장·소상공인 3대 분야 맞춤 지원

강원랜드사회공헌재단(이사장 최철규, 이하 재단)은 2026년을 맞아 석탄산업전환지역의 지속가능한 지역 활성화를 위해 마을활력 기획, 복지현장, 온라인홍보 등 분야별 연간 공모사업을 본격 추진한다고 19일 밝혔다.

2025년 복지현장지원사업 지원금 전달식. 강원랜드 제공

먼저, '마을활력 기획사업'은 마을사업 지원기관을 대상으로 지역 현안 해결 모델을 발굴·지원하는 사업이다. 지역소멸 대응 및 마을활력 증진을 중심으로 지속 가능한 지역 활성화 모델을 육성하는데 초점을 맞췄다. 도시재생지원센터, 마을공동체지원센터, 귀촌센터 등 마을사업 유관 지원기관이라면 참여할 수 있으며, 선정된 기관에는 최대 1억 원의 사업비를 지원한다. 접수는 3월 9일까지 가능하다.

'복지현장지원사업'은 지역 사회복지시설 및 기관·단체를 대상으로 소규모 복지시설의 환경 개선 및 현장 중심의 복지 프로그램을 지원하는 사업이다. 복지사각 지대해소와 수요 맞춤형 프로그램 발굴을 통해 체감도 높은 복지서비스 제공을 목표로 하고 있으며, 프로그램 지원은 최대 500만원, 시설환경 개선은 최대 800만원을 지원한다. 2월 26일까지 접수 가능하다.

이어, '온라인홍보플랫폼 지원사업'은 석탄산업전환지역 소상공인의 디지털 홍보 역량을 높이고 실질적인 매출 증대를 지원하기 위한 사업이다. 정선군 내 연 매출 1억2000만원 미만 외식 업체 중 최대 12개소를 선정해 네이버플레이스 등록·관리, 메뉴 사진 및 콘텐츠 제작, 검색광고 운영 등을 지원하며, 참여 업체는 3월 6일까지 모집한다.

한편, 재단은 해당 사업을 통해 올해 총 4억3천만 원을 지원할 예정이며, 석탄산업전환지역 활성화를 위해 2004년부터 총 102억8000만원의 지원을 이어오고 있다.

지원 신청 방법 및 세부 내용은 강원랜드사회공헌재단 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

최철규 재단 이사장은 "마을과 복지현장, 소상공인에 대한 맞춤 지원을 통해 지역이 스스로 성장할 수 있는 기반을 마련하겠다"며 "앞으로도 재단은 각 분야의 특성과 현장 수요를 반영한 지원으로 주민이 일상 생활에 체감할 수 있는 변화를 만들어 가겠다"고 전했다.





정선=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



