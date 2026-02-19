본문 바로가기
경기교육청, 2월말 정년퇴직 531명에 교육감 표창

이영규기자

입력2026.02.19 09:49

경기도교육청이 이달 말 정년퇴직하는 교육공무직원 531명을 대상으로 교육감 표창을 수여한다.


이번 표창은 급식과 행정 등 다양한 분야에서 경기교육 발전에 기여한 교육공무직원의 공적을 기리고 장기간의 헌신에 감사의 마음을 전하기 위해 마련됐다.

표창 대상자는 33년간 학교급식 업무를 성실히 수행한 조리실무사, 27년간 행정업무 경감에 기여한 행정실무사, 20년간 특수교육 여건 개선에 이바지한 특수교육지도사 등 총 531명이다.


경기도교육청 남부청사

경기도교육청 남부청사

도교육청은 각 기관에서 대상자를 추천받아 선정했다. 교육지원청과 각급 학교를 통해 표창장을 순차적으로 전수한다.


이재구 도교육청 노사협력과장은 "학교가 중심인 경기교육을 실현하기 위한 교육공무직원의 노고에 깊이 감사드린다"며 "정년퇴직 이후의 새로운 출발도 응원하겠다"고 말했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

