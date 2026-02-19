한은 "2월 주요 가격변수 변동성 높아져…글로벌 불안 요인도 상존"

"설 연휴 국제금융시장 비교적 안정세" 평가

유상대 한국은행 부총재는 19일 "국내에서는 2월 들어 주요 가격변수의 변동성이 높아진 상황"이라고 평가했다.

유상대 한국은행 부총재. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

유 부총재는 이날 오전 '시장상황 점검회의'를 열고 "대내외 리스크 요인의 전개상황과 국내 금융·외환시장에 미치는 영향을 경계감을 가지고 계속 점검해 나갈 것"이라며 이같이 말했다.

이날 회의에서는 설 연휴기간(2.14~18) 국제금융시장 상황과 국내 금융·외환시장에 미칠 영향에 대해 점검했다.

국제금융시장에서는 미국 소비자물가지수(CPI) 등 주요 경제지표와 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록 공개, 주요 기업 실적발표, 미·이란 핵 협상 진행경과 등에 영향을 받아 주요 가격 변수가 소폭 등락했다.

미국 국채 10년물은 0.02%포인트, 영국 국채 10년물은 0.08%포인트가 하락했으며 미국 S&P500 지수는 0.7%, 나스닥 지수는 0.7% 상승한 것으로 나타났다. 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스(DXY)는 0.8% 올랐다. 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 원화 가치는 달러화 대비 0.7% 하락해 소폭 약세를 보였다.

유 부총재는 "설 연휴기간 중 국제금융시장은 큰 이벤트 없이 비교적 안정세를 나타냈다"면서도 "주요국 통화정책 기조 및 재정 확대에 대한 경계감, AI 수익성 논란, 지정학적 리스크 등 글로벌 불안 요인이 상존하고 있다"고 평가했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>