DGIST 연구부총장에 김동환 고려대 석좌교수…"현장 중심 혁신 이끌겠다"

DGIST(총장 이건우)는 19일 신임 연구부총장으로 김동환 고려대학교 신소재공학부 석좌교수를 임명했다고 밝혔다.

김동환 신임 연구부총장은 서울대학교에서 금속공학 학사와 석사 학위를 받고, 미국 스탠퍼드대학교에서 재료공학 박사 학위를 취득한 에너지·신소재 분야의 세계적인 권위자다. 1995년부터 고려대학교 교수로 재직하며 에너지환경대학원(그린스쿨) 원장, 에너지-반도체연구센터장, 융합연구원장 등 주요 보직을 두루 거치며 뛰어난 연구 행정 및 조직 경영 능력을 증명해왔다.

특히, 김 신임 부총장은 30여년간 태양광 분야의 연구와 국가 R&D 행정 최일선에서 활동하며 310편의 SCI급 논문과 144건의 특허를 창출하는 등 탁월한 학문적 성과를 거뒀다. 과거 지식경제부(현 산업통상자원부) 태양광사업단장을 역임하며 1160억원 규모의 대형 국책 사업을 총괄해 국내 태양광 산업 생태계 구축을 주도하기도 했다.

이러한 공로를 깊게 인정받아 2019년 과학기술훈장 혁신장(2등급) 수훈에 이어 2024년에는 한국 태양광 원천기술개발과 인력 양성에 기여한 점을 인정받아 대통령 표창을 받은 바 있다.

김 신임 부총장은 부임과 함께 DGIST 연구부를 세계 최고 수준인 'MIT 링컨 연구소'와 같은 국가 전략 기술의 핵심 심장부로 육성하겠다는 강력한 비전을 제시했다. 이를 위해 대학 학사부의 창의적 아이디어와 융합연구원의 실증 및 엔지니어링 역량을 결합한 '듀얼 엔진(Dual-Engine)' 연구팀 체계를 구축해 실전적인 대형 연구 사업을 주도할 계획이다. 아울러 DGIST의 3대 핵심 브랜드인 Physical AI, 휴먼 디지털 트윈, 퀀텀 센싱 분야의 초격차 기술 확보에 집중해 글로벌 경쟁력을 한층 끌어올릴 예정이다.

DGIST 김동환 신임 연구부총장은 "연구자들이 온전히 연구에만 몰입할 수 있도록 효율적인 행정 프로세스를 도입하는 등 현장 중심의 혁신을 이끌겠다"며, "DGIST가 세계 과학계가 주목하는 명예로운 연구의 성지로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 포부를 전했다.





