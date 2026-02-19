美국방부, 앤스로픽 '공급망 위험' 업체 지정 검토

AI 군사 활용 범위 놓고 충돌

미국 국방부가 이른바 '워크(Woke) 인공지능(AI)' 논란으로 갈등을 빚어온 자국 스타트업 앤스로픽에 대해 정부 방침을 따르지 않으면 블랙리스트에 올릴 수 있다고 경고했다.

18일(현지시간) 미 월스트리트저널(WSJ)과 경제방송 CNBC 등에 따르면, 국방부 고위 관계자는 이날 "앤스로픽이 국방부 방침에 최종적으로 동의하지 않을 경우 국방부는 이를 '공급망 위험(supply-chain risk)'으로 지정할 수 있다"고 밝혔다.

워크는 다양성·형평성·포용성(DEI) 등 진보적 가치를 강조하거나 강요하는 행태를 비판적으로 지칭하는 용어다. 도널드 트럼프 2기 행정부는 작년 1월 출범 직후 조 바이든 전 정부를 비판하며 DEI 정책과 더불어 워크 문화를 미국에서 퇴출하겠다는 방침을 공표해왔다.

앤스로픽이 공급망 위험 업체로 지정되면 국방부와 거래하는 모든 계약·공급업체는 앤스로픽의 AI 모델인 '클로드'를 사용하지 않는다는 사실을 입증해야 한다. 이 조치는 통상 중국을 비롯한 적대국 기업에 적용되는 것으로, 자국 기업에 적용될 경우 극히 이례적인 일이 될 것이라고 WSJ는 짚었다.

이런 소식은 지난 14일 미국 정치매체 악시오스 보도를 통해 최초로 알려졌다. 국방부는 무기 개발, 정보 수집, 전장에서의 작전 수행 등 민감한 분야에서 합법적으로 AI를 쓰고자 앤스로픽과 수개월간 협상을 진행했으나 최종 합의에 도달하지 못한 것으로 전해졌다. 오픈AI나 구글·xAI 등 AI 경쟁사들은 앤스로픽과 달리 정부 방침에 동의했다고 에밀 마이클 국방부 연구공학 담당 차관은 공개 석상에서 밝혔다.

평소 '안전하고 윤리적인 AI'를 표방하는 앤스로픽은 미국인에 대한 전방위적인 감시, 완전 자율형 무기 체계 사용 등에 클로드를 사용해선 안 된다는 입장을 고수하며 트럼프 행정부와 갈등을 빚어왔다. 데이비드 색스 AI 차르 역시 앤스로픽에 대한 비판적 입장을 밝혀왔다. 여기에 미군이 연초 단행한 베네수엘라 전 대통령 니콜라스 마두로 체포·압송 작전에 클로드를 활용한 것으로 알려지면서 양측 간 갈등이 격화한 것으로 전해졌다.

한편, 트럼프 일가 역시 앤스로픽과 거리를 두는 모습이다. 트럼프 주니어가 참여하는 투자사 1789캐피털은 최근 앤스로픽의 10억달러 투자 요청을 거절했다고 WSJ는 소식통을 인용해 보도했다. 1789캐피털은 경영진의 트럼프 대통령 비판 이력과 조 바이든 정부 출신 인사 고용, AI 규제 강화 지원 등에 대한 우려로 투자를 진행하지 않기로 했다.





