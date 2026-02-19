서울아산병원, 고위험 산모·태아 생명 지키며 '월 분만 300건' 달성

분만 3건 중 2건이 고위험 임신·태아기형

서울아산병원이 고위험 산모와 태아 중심의 고난도 분만 체계를 기반으로 월 분만 300건을 넘어섰다. 상급종합병원의 중증 분만 수용 역할을 강조한 성과라는 점에서 의미가 있다.

원혜성 서울아산병원 산부인과 교수(왼쪽 두 번째)가 월 300번째 분만 수술을 시행하고 있다. 서울아산병원 AD 원본보기 아이콘

서울아산병원은 지난 1월 한 달 동안 총 329건의 분만을 시행했다고 19일 밝혔다. 전체 분만 환자의 약 60%가 중증 임신중독증, 태반조기박리, 자궁 내 성장제한 등 고위험 임신 또는 태아기형에 해당했다. 일반 분만 기관에서 수용이 어려운 고난도 환자를 집중적으로 치료하면서도 일정 규모 이상의 분만을 안정적으로 유지했다는 설명이다.

최근 3년간 분만 데이터 6999건을 분석한 결과에서도 고위험 임신 및 태아기형은 4163건으로 약 60%를 차지했다. 조기진통 461건, 조기양막파수 723건, 중증 임신중독증 288건, 전치태반 468건, 자궁 내 성장제한 298건 등 집중 관리가 필요한 사례가 다수를 차지했다. 중증 태아기형 역시 같은 기간 1517건으로 집계됐다.

서울아산병원은 이러한 고난도 분만을 수행하면서 지난해 한 해 동안 안전사고 없이 분만과 치료를 진행했다고 밝혔다. 분만장, 산부인과 병동, 신생아중환자실을 중심으로 24시간 대응 체계를 유지한 결과라는 설명이다.

이 같은 성과의 기반으로 병원은 태아치료센터와 다학제 협진 체계를 제시했다. 2004년 개소한 태아치료센터에서는 연간 약 5000건의 태아 정밀초음파를 시행하며 산전 진단부터 출생 후 치료까지 통합 관리한다. 센터 개소 이후 태아내시경 수술 332건, 태아 션트 수술 711건, 고주파 용해술 291건, 태아 수혈 234건이 시행됐다. 병원 측은 미국 주요 의료기관의 월 분만 건수를 비교 사례로 제시하며 이번 실적이 세계적 수준이라고 설명했다.

서울아산병원은 산부인과를 중심으로 신생아과, 소아청소년과, 소아심장과, 소아외과 등과 연계한 다학제 협진 시스템을 운영 중이다. 중증 신생아는 분만 직후 신생아과가 전담 관리에 들어가며 신생아중환자실에서 24시간 집중 치료를 받는다. 선천성 심장병, 횡격막 탈장, 식도 폐쇄증 등 응급 수술이 필요한 경우 관련 전문과가 즉시 치료에 참여하는 구조다.

원혜성 서울아산병원 산부인과장은 "전체 분만의 절반 이상이 고위험 임신과 태아기형인 상황에서 달성한 월 300건 분만은 의료진의 헌신과 협진 시스템의 성과"라며 "태아치료센터 고도화와 다학제 협진을 통해 고위험 산모와 태아 치료 역량을 더욱 강화하겠다"고 밝혔다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>