LX하우시스, KBIS 2026 참가…북미 시장 공략 박차

LX하우시스는 지난 17일(현지시간)부터 사흘간 미국 플로리다 올랜도에서 열리고 있는 북미 최대 규모 주방·욕실 전시회 'KBIS(The Kitchen & Bath Industry Show) 2026'에 참가했다고 19일 밝혔다.

LX하우시스는 지난 1월 말에 열린 북미지역 최대규모 바닥재 전시회 'tise 2026'에 이어 이번 전시회까지 연속 참가하며 신규 고객사 발굴 및 북미 시장 공략에 나섰다.

LX하우시스 관계자가 지난 17일부터 열린 'KBIS 2026'에서 전시장을 방문한 관람객에게 주요 제품에 대해 설명하고 있다.

이번 전시회에서 LX하우시스는 고급화·대형화되는 현지 주방·욕실 트렌드를 반영한 이스톤 '비아테라'부터 아크릴계 인조대리석 '하이막스', 포세린 '테라칸토' 등 주방 및 욕실 마감재로 선호도가 높은 표면자재 신제품을 대거 선보이고 있다.

이 가운데 이스톤 신제품 '비아테라-솔레아'는 천연대리석 패턴을 살린 금빛 베인(나뭇잎결) 무늬를, '비아테라-미드나잇 엠버 브러시드'는 블랙 컬러의 고급스러운 디자인을 적용했다. MDF에 필름이 부착된 일체형 형태의 가구용 보드 '보르떼' 역시 고급스러운 표면질감과 내구성으로 전시회 현장에서 높은 관심을 받고 있다는 설명이다.

LX하우시스는 이와 함께 이스톤·가구용보드·바닥재 등 주요 제품으로 꾸며진 '주방·욕실 쇼룸' 공간과 각 제품의 소재·질감까지 직접 만져보고 최적의 조합을 확인해 볼 수 있는 '마감재 매칭 체험존'도 운영하고 있다.

LX하우시스 관계자는 "향후에도 글로벌 주요 전시회에 지속해서 참가하며 해외 매출 확대에 사업역량을 집중할 계획"이라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



